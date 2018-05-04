Хисамутдинов Алмаз Гаптраупович
Общая информация
Родился 21 декабря 1978 года в дер. Алан Балтасинского района РТ.
Образование:
2002 год — Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана (специальность «ветеринария, ветеринарный врач» )
Трудовая деятельность:
1996 -1997 гг. — рабочий совхоза «Алан» Балтасинского района РТ.
2002 — 2004 гг. — главный ветеринарный врач СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ.
2004 — 2004 гг. — главный ветеринарный врач ООО «Игенче» Балтасинского района РТ.
2005 — 2008 гг. — главный ветеринарный врач СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ.
2008 — 2012 гг. — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Таканыш».
2012 — 2013 гг. — заместитель генерального директора – руководителя управления АПК ОАО «ВАМИН-Татарстан».
2013 г. — помощник главы Мамадышского муниципального района.
2013 г. — заместитель главы Мамадышского муниципального района, заместитель председателя Совета Мамадышского муниципального района РТ.
2013 — 2014 гг. — и.о. руководителя Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.
С 9 января 2014 г. — начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ — Главный государственный ветеринарный инспектор РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-47
- Email: guv@tatar.ru
- Сайт: www.guv.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018