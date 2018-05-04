Список персон

Хисамутдинов Алмаз Гаптраупович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 21 декабря 1978 года в дер. Алан Балтасинского района РТ.

Образование:

2002 год — Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана (специальность «ветеринария, ветеринарный врач» )

Трудовая деятельность:

1996 -1997 гг. — рабочий совхоза «Алан» Балтасинского района РТ.

2002 — 2004 гг. — главный ветеринарный врач СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ.

2004 — 2004 гг. — главный ветеринарный врач ООО «Игенче» Балтасинского района РТ.

2005 — 2008 гг. — главный ветеринарный врач СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ.

2008 — 2012 гг. — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Таканыш».

2012 — 2013 гг. — заместитель генерального директора – руководителя управления АПК ОАО «ВАМИН-Татарстан».

2013 г. — помощник главы Мамадышского муниципального района.

2013 г. — заместитель главы Мамадышского муниципального района, заместитель председателя Совета Мамадышского муниципального района РТ.

2013 — 2014 гг. — и.о. руководителя Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.

С 9 января 2014 г. — начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ — Главный государственный ветеринарный инспектор РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: (843) 221-77-47
  • Email: guv@tatar.ru
  • Сайт: www.guv.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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