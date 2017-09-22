Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ

Общая информация

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан осуществляет руководство деятельностью всех подведомственных учреждений государственной ветеринарной службы РТ, в том числе республиканской и региональных ветеринарных лабораторий, республиканской станции по борьбе с болезнями животных, государственных ветеринарных объединений муниципальных районов и городских округов.



Основными задачами являются:

- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства;

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, осуществление государственного ветеринарного надзора в соответствии с законодательством;

- защита здоровья населения от болезней, общих для человека и животных;

- охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за пределов Республики Татарстан.

Руководитель - Хисамутдинов Алмаз Гаптраупович





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