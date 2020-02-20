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Еще двое россиян с судна Diamond Princess, где находится семья из Казани, заразились коронавирусом

08:10, 20.02.2020
Еще двое россиян с судна Diamond Princess, где находится семья из Казани, заразились коронавирусом
Фото: Посольство России в Японии

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princes еще у двоих россиян выявлен коронавирус. Об этом сообщило посольство России в Японии.

«В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов»,— говорится в сообщении посольства.

Ранее с круизного лайнера Diamond Princess, который две недели находился на карантине из-за вспышки коронавируса на борту, сошли первые два россиянина. Также стало известно о первых летальных исходах среди пассажиров судна.

Общество Татарстан
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