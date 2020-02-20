Исследование: если коронавирус вспыхнет в РФ, в Татарстане в больницу попадет лишь один из пяти заболевших

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сопоставили обеспеченность койками в инфекционных больницах в России в случае негативного развития ситуации с коронавирусом. Если в России возникнет вспышка заболевания, особенно опасная ситуация может сложиться в Татарстане, утверждают аналитики.

По данным расчетов, если по статистике на одну тысячу человек будет один зараженный, койка в инфекционном отделении в Татарстане достанется одному из пяти заразившихся. В Санкт-Петербурге рассчитывать на место в больнице может каждый второй-третий, в пограничных с Китаем регионах — каждый второй, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные.

