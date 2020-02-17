Реконструкция казанских светофоров, обслуживание госпакета акций и двойной диплом для студентов КГАСУ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Школа в Усадах за 434 миллиона

Недавно «Реальное время» писало о тендере на строительство школы в Дуванском районе Башкортостана за 165,3 млн рублей. На неделе, однако, о похожей закупке объявили и в Татарстане: на строительство школы в Усадах на 500 мест (в Дуванском районе школа рассчитана на 120 человек) ГИСУ потратит 433,6 млн рублей. Об этом стало известно 10 февраля, заявки принимаются до 18-го числа, тогда же подведут и итоги.

Строительство должно вестись с даты заключения контракта (в графике выполнения работ фигурирует 16 марта 2020 года) до 1 марта 2021 года. Оплатят его из бюджета региона. Общая площадь здания составит 8,2 тысячи кв. м, а строительный объем — 33,8 тысячи кубометров.



2. Около тысячи тонн помидоров и огурцов за 65 миллионов рублей

Казанский «Департамент продовольствия» собирается купить помидоры и огурцы на общую сумму в 64,7 млн рублей. О таком редукционе объявили 7 февраля, заявки будут приниматься до 17-го числа, а итоги закупки будут подведены 20 февраля.

Поставку товаров должны осуществлять по заявкам, до 31 декабря 2020 года. Огурцов понадобится около 489 тонн, максимальная стоимость каждого килограмма составит 70 рублей. Огурцы должны быть тепличными, второй категории. Помидоры также должны быть тепличными, второго сорта, упакованы в гофоротару. Всего понадобится 436 тонн томатов, стоимостью 70 рублей за килограмм.



Казанский «Департамент продовольствия» собирается купить помидоры и огурцы на общую сумму в 64,7 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. Реконструкция 46 светофоров за 55 миллионов

«Главтатдортранс» собирается направить 55,3 млн рублей на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани. Электронный аукцион объявили 7 февраля, заявки принимаются до 17-го числа, аукцион состоится тогда же.

Работы должны быть выполнены с 15 марта по 23 сентября 2020 года. Речь идет об установке и модернизации светофорных объектов для беспрепятственного проезда транспорта и перехода пешеходов на перекрестках. Всего модернизация затронет 46 объектов. В частности, реконструкция затронет пересечения с улицами, перпендикулярными Булаку, улицами Салимжанова, Павлюхина, Тихомирнова, Сибгата Хакима, с Оренбургским трактом, Щербаковским переулком, а также

отдельных светофоров на Бутлерова, Пушкина, Университетской и

Островского, на пересечении улиц Батурина и Большой Красной.



4. За 21 миллион — 85 тысяч дымовых извещателей



Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана планирует потратить 21,2 млн рублей на монтаж автономных дымовых извещателей. О таком тендере стало известно 7 февраля, заявки будут принимать до 17-го числа. Аукцион проведут 19 февраля.

Всего дымовые извещатели будут смонтированы по 21 тысяче адресов в 45 муниципальных районах Татарстана. Понадобится 84,9 тысячи извещателей с уровнем громкости звуковых сигналов на расстоянии в 1 метр не менее 85 дБ. Работы должны быть выполнены в течение 90 календарных дней, а оплату осуществят в течение 30 дней после приемки выполненных работ.



Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана готов потратить 9,8 млн рублей на депозитарное обслуживание государственного пакета акций. Фото rt.rbc.ru

5. Депозитарное обслуживание госпакета акций за 9,8 миллиона

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана готово потратить 9,8 млн рублей на депозитарное обслуживание государственного пакета акций. О соответствующем аукционе объявили 12 февраля, заявки принимаются до 20-го числа, а аукцион проведут 25 февраля. Аналогичный тендер проводился и год назад — и даже сумма заказа тогда была такой же.

В рамках услуг должны проводиться учет и удостоверение прав на ценные бумаги, находящиеся в государственной собственности Татарстана, путем открытия и ведения исполнителем счета депо заказчика, осуществления операций по этому счету — не менее 29 367 млн штук ценных бумаг номинальной стоимостью 151 937 млн рублей. Помимо этого, должны оказываться услуги, связанные с получением дохода по принадлежащим заказчику ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании, нужно будет оказывать содействие в реализации прочих прав по ценным бумагам, находящимся в государственной собственности Республики Татарстан, а также предоставлять детализированную информацию о государственном пакете, объеме проводимых операций и контрагентах государства.



6. Полмиллиона патронов для спортшколы олимпийского резерва

Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе потратит на патроны для стендовой стрельбы 6,5 млн рублей. Соответствующий аукцион объявили 12 февраля, заявки будут принимать до 20 февраля, а аукцион состоится 25-го числа.

Поставка должна быть осуществлена в село Введенская Слобода Верхнеуслонского района, на улицу Спортивная. До 30 апреля поставят 250 тысяч штук патронов для стендовой стрельбы, до 30 июля и 15 сентября 2020 года — еще по 125 тысяч штук. Всего понадобится 300 тысяч патронов для стендовой стрельбы в упражнении трап по 13 рублей за штуку и 200 тысяч патронов для стрельбы в упражнении скит по такой же цене.



Казанский государственный архитектурно-строительный университет выделит 6,16 млн рублей на разработку и реализацию программ двойных дипломов. Фото rline.tv

7. Программы двойных дипломов от КГАСУ и Университета Восточного Лондона

Казанский государственный архитектурно-строительный университет выделит 6,16 млн рублей на разработку и реализацию трех программ двойных дипломов. О такой закупке, которую осуществят у единственного поставщика, стало известно 11 февраля. Исполнителем стал Университет Восточного Лондона.

Как следует из документации, КГАСУ совместно с Университетом Восточного Лондона разработали и реализуют программы двойных дипломов по направлениям: «Архитектура», «Гражданское строительство», «Производственный менеджмент». Реализовываться эти программы будут в Казани. КГАСУ взимает оплату в размере 75 тысяч фунтов за 2018/2019 учебный год со студентов на основании договоров, и она направляется на оплату услуг Университета Восточного Лондона.



8. Доступ к электронно-библиотечной системе для КГМУ

Другой вуз — Казанский государственный медицинский университет — купит подписку на электронно-библиотечную систему за 4 млн рублей. Об этой закупке объявили 7 февраля, заявки принимаются до 18-го числа, а аукцион состоится 19-го.

Доступ к системе должен быть обеспечен с даты заключения договора до 31 декабря 2020 года. Электронная библиотечная система будет включать в себя не менее 8 125 изданий с комплектом «Медицина. Здравоохранение (ВО)» и «Медицина. Здравоохранение (СПО)», раздел «Гуманитарные и социальные науки», учебники и учебные пособия по медицине и здравоохранению и другое. Доступ должен быть обеспечен в библиотеке по адресу: Бутлерова, 49.



Продолжительность пребывания составит 7 дней, участники будут получать пятиразовое питание. Фото rcleto.ru

9. Военно-патриотический палаточный лагерь за 4 миллиона

Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» готов потратить 4,2 млн рублей на путевки для участников лагеря военно-патриотической направленности палаточного типа «Растим патриотов». О тендере было объявлено 10 февраля, подача заявок завершается 5 марта, а рассматривать их будут 11 марта.

Лагерь палаточного типа должен быть размещен за пределами промышленных объектов и производств. В темное время на огороженной территории должно быть освещение. Помимо этого, должен быть быстросборный шатер для отдыха и проведения мероприятия, санитарная зона с двумя биотуалетами, возможность использовать горячую воду. Продолжительность пребывания составит 7 дней, участники будут получать пятиразовое питание. В лагере будут проводиться театрализованные представления, конкурсы, музыкальные постановки, фестивали и дискотеки, дискуссии, потребуется организовать посещение местных достопримечательностей. Всего понадобится 4 200 человеко-дней, каждый из которых обойдется в 1 004 рубля.



10. Топливо для «Радиоэлектроники имени Шимко»

Акционерное общество «Научно-производственое объединение «Радиоэлектроника имени В.И. Шимко» купит автомобильный бензин на общую сумму в 3,2 млн рублей. Об этом объявили 11 февраля, заявки можно подать до 21-го числа, а итоги закупки будут подводить 26-го.

Топливные карты, с помощью которых будет закупаться бензин, должны приниматься на не менее чем 6 тысячах АЗС по всей территории России, в том числе — обязательно в Татарстане, Нижегородской, Владимирской и Пензенской областях, а также в Чувашии и Марий Эл. Кроме того, одна из АЗС должна находиться в пределах двух километров от месторасположения организации заказчика — в Казани, на ул. Журналистов, 50. Всего понадобится 26,8 тысячи литров «92-го» бензина, 20,1 тысячи литров дизельного топлива, 8,7 тысячи литров «95-го» бензина и 900 литров «98-го» бензина.

