АО Радиоприбор

Общая информация

АО «Радиоприбор» — один из основных российских производителей бортовой аппаратуры системы государственного опознавания и навигации.

Предприятие «Радиоприбор» создано в 1941 году (первоначальное наименование – Завод №294) и представляет собой комплекс из специализированных производств и развитых инженерных служб. Является поставщиком самолетного радиоэлектронного оборудования системы опознавания, радионавигации ближней навигации, посадки, которые устанавливаются на всех типах летательных аппаратов.

В августе 2008 года Государственное унитарное предприятие «Радиоприбор» преобразовано в ОАО «Радиоприбор». Управляющая компания – АО «НПО „Радиоэлектроника“ им. В.И. Шимко»

В 2008 году предприятие вошло в Государственную корпорацию «Ростех» и затем введено в состав АО «КРЭТ» («Концерн „Радиоэлектронные технологии“).

Предприятие входит в Национальную ассоциацию авиаприборостроителей и Корпорацию „Аэрокосмическое оборудование“, объединяющую более тридцати крупных предприятий России — разработчиков и изготовителей авиаоборудования.

Генеральный директор АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» – исполнительного органа АО «Радиоприбор» – Шарипов Ронис Накипович

Председатель совета директоров – Колесов Николай Александрович



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