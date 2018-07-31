АО Радиоприбор
Общая информация
АО «Радиоприбор» — один из основных российских производителей бортовой аппаратуры системы государственного опознавания и навигации.
Предприятие «Радиоприбор» создано в 1941 году (первоначальное наименование – Завод №294) и представляет собой комплекс из специализированных производств и развитых инженерных служб. Является поставщиком самолетного радиоэлектронного оборудования системы опознавания, радионавигации ближней навигации, посадки, которые устанавливаются на всех типах летательных аппаратов.
В августе 2008 года Государственное унитарное предприятие «Радиоприбор» преобразовано в ОАО «Радиоприбор». Управляющая компания – АО «НПО „Радиоэлектроника“ им. В.И. Шимко»
В 2008 году предприятие вошло в Государственную корпорацию «Ростех» и затем введено в состав АО «КРЭТ» («Концерн „Радиоэлектронные технологии“).
Предприятие входит в Национальную ассоциацию авиаприборостроителей и Корпорацию „Аэрокосмическое оборудование“, объединяющую более тридцати крупных предприятий России — разработчиков и изготовителей авиаоборудования.
Генеральный директор АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» – исполнительного органа АО «Радиоприбор» – Шарипов Ронис Накипович
Председатель совета директоров – Колесов Николай Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Фаткуллина, 2
- Телефон: (843) 293-38-00
- Email: rp@mi.ru
- Сайт: kret.com
Дата последнего обновления: 31.07.2018