Госзакупки: следить за производством вертолетов, обилечивать пассажиров и показаться в Германии

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1. Контроль производства вертолетов на КВЗ за 381 миллион

Казанский вертолетный завод собирается заплатить 380,8 млн рублей за контроль качества и приемки продукции. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 22 февраля, осуществлена закупка будет у единственного поставщика.

Срок действия договора — до 31 декабря 2020 года. Контролировать исполнитель будет в основном вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-17, «Ансат» (которые должны быть представлены на выставке во Франции), Ми-38-2, а также лопасти несущего винта и авиатехимущество. В 2019 году на услуги будет потрачено 20,7 млн рублей, в 2020-м — еще 17,4 млн рублей. Конкретный исполнитель в документации не указан, но известно, что услуги должно оказать 396 военное представительство Минобороны России.

2. Ремонт исторического здания в Елабуге за 30 миллионов

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана готовится выделить 30 миллионов рублей на реконструкцию здания в Елабуге по улице Спасской, дом 11. О закупке стало известно 27 февраля, заявки будут приниматься до 15 марта, а аукцион состоится 18 марта. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

В некоторых источниках указывается, что это здание — бывший Библиотечный техникум. Фото 2gis.ru



Реконструкция должна быть завершена до 30 декабря 2019 года. За это время в том числе должны быть проведены фасадные и земляные работы, устроены фундаменты и основания, внутренние системы, наружные сети. В частности, потребуется усилить фундамент и контактную зону фундамент-групп, усилить стены здания струнной системой, отремонтировать кровли. Отметим, что в указанном здании, по данным открытых источников, в свое время располагался Библиотечный техникум.

3. «Татспиртпром» будет производить бутыли

«Татспиртпром» собирается самостоятельно заняться производством пластиковых емкостей. По крайней мере, на неделе был объявлен тендер на 29 млн рублей на оборудование для производства ПЭТ-тары. Информация появилась 26 февраля, закупка будет произведена у единственного поставщика. Им стало Servicio Industrial de Electronica, S.A. — судя по всему, компания из испанской Барселоны.

Исполнитель, кроме поставки оборудования, должен будет осуществить его монтаж, а также ввести в эксплуатацию. Платеж будет осуществлен в евро — на сумму 381,2 тысячи. Больше всего — 218,2 тысячи евро — будет стоить инжекционно-выдувная формовочная машина для ПЭТ-преформ SIDE модель 5001е в составе загрузчика, формовочного пресса, транспортера преформ, термонагревателя, выходного устройства. Еще в 84,3 тысячи евро обойдется компрессор ABC Horizon 500. Судя по всему, производить оборудование будет ПЭТ-тару объемом 30 литров. Работы будут осуществлены на недавно открытом чистопольском пивоваренном заводе «Белый кремль». Начаться они должны в течение 10 дней после готовности заказчика, завершиться — еще через 10 дней.

4. Участие Татарстана в выставке в Ганновере

Агентство инвестиционного развития Татарстана выделит на организацию участия региона в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации Hannover Messe 2019 в немецком Ганновере 12,4 млн рублей. Информация о закупке появилась 26 февраля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 марта, а 18 марта состоится аукцион.

Выставка пройдет с 1 по 5 апреля 2019 года. Фото industry40today.com

От исполнителя потребуется разработать концепцию и фирменный стиль, проект тематико-экспозиционного плана, архитектурно-планировочного решения, программу деловых мероприятий, предоставить выставочную площадь, провести рекламно-информационную кампанию, устроить выставочную экспозицию, обеспечить постоянную работу на экспозиции стендистов со знанием английского, немецкого и русского языков, переводчика со знанием этих же языков, обеспечить фото- и видеосъемку, организовать кейтеринг. Кроме того, подрядчик должен будет разработать комплекс интерактивного программного обеспечения для работы мультимедиа-зоны, изготовить сувенирную и полиграфическую продукцию. Согласно данным сайта выставки, она пройдет с 1 по 5 апреля 2019 года.

5. Год работы кондукторов трамваев и троллейбусов

Казанский «Метроэлектротранс» собирается заплатить 10,8 млн рублей за «предоставление персонала (кондукторов)». Соответствующий тендер был объявлен 25 февраля. Заявки от участников, которые смогут обеспечить казанского оператора электротранспорта сборщиками денег за проезд, будут приниматься до 5 марта, а итоги подведут 7 марта.

Персонал должен быть предоставлен в течение 15 рабочих дней после получения заявки от заказчика. Возраст кондукторов должен быть от 18 до 60 лет. Потребуется не менее 40 человек одновременно. Как известно из техзадания, при заступлении на работу персонал должен быть «опрятно одетым в спецодежду» и иметь при себе пропуск, служебный жетон, индивидуальную карту кондуктора, кондукторскую сумку, достаточный запас рулонов билетной продукции и билетной ленты, установленную сумму разменных денег, мерную ленту, билетно-учетный лист, валидатор, маршрутную карту, наряд на работу.

Кондуктор должен, помимо прочего, называть свою фамилию и номер жетона по требованию пассажира, при отсутствии сдачи с крупных денег принять меры к размену их у пассажиров, при выявлении пассажира, не желающего оплачивать проезд, кондуктор обязан предложить ему выйти из салона трамвая (троллейбуса) на следующей остановке. Также от кондуктора требуется выдать пассажиру билет и сдачу, огласив сумму сдачи и количество выдаваемых билетов, при выдаче билетов отрывать каждый билет отдельно на виду у пассажиров. При возникновении технической неисправности мобильного терминала и невозможности устранения ее на месте кондуктор обязан зафиксировать данный факт в билетно-учетном листе и перейти на обилечивание пассажиров с помощью рулонных билетов — по каждому факту перехода на работу с рулонными билетами должно проводиться служебное расследование.

Также, что интересно, в случае если трамвай или троллейбус, не закончив рейса, следует из-за неисправности в депо или парк, кондуктор должен объяснить пассажирам сложившуюся ситуацию и предложить перейти в следующий идущий трамвай (троллейбус) того же маршрута, сообщить кондуктору следующего по этому же маршруту трамвая или троллейбуса номера билетов, с которыми продолжают поездку пассажиры. При этом кондуктор не может заниматься посторонними делами на рабочем месте (читать, спать, вязать и разговаривать по телефону), а также считать выручку в салоне.

При заступлении на работу персонал должен быть «опрятно одетым в спецодежду». Фото evening-kazan.ru

Услуги должны оказываться в течение 12 месяцев с даты заключения контракта. Вознаграждение поставщику рассчитывается исходя из средней зарплаты кондуктора в 90 рублей в час, со снижением в случае нарушения указанных в техзадании правил — например, за посторонние дела на рабочем месте зарплата снижается на 35%.

6. Почти 10 миллионов на обслуживание госпакета акций

А вот Минземимущества готовится заплатить 9,8 млн рублей за депозитарное обслуживание государственного пакета акций. Информация об этом появилась 26 февраля, заявки будут приниматься до 14 марта, а аукцион состоится 18 марта. Закупка будет профинансирована из бюджета региона.

В список услуг, которые должны оказываться до конца 2019 года, входит учет и удостоверение прав на ценные бумаги, находящиеся в государственной собственности Республики Татарстан, путем открытия и ведения исполнителем счета депо заказчика, осуществления операций по этому счету (не менее 32 231 млн штук ценных бумаг номинальной стоимостью 153 217 млн рублей), оказание услуг, связанных с получением дохода по принадлежащим заказчику ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании, содействие в реализации прав по ценным бумагам, находящимся в государственной собственности Татарстана, предоставление детализированной информации о государственном пакете, объеме проводимых операций и контрагентах государства не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующего запроса.

7. Почти 22 тонны сливочного масла для УФСИН

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану купит сладко-сливочного масла на 9,5 млн рублей в рамках государственного оборонного заказа. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 27 февраля. Заявки от участников будут принимать до 15 марта, а аукцион состоится 18 марта. Финансирование будет обеспечено из федерального бюджета.





УФСИН по Татарстану купит сладко-сливочного масла на 9,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

Жирность масла для УФСИН должна составлять 72,5%. Общее его количество составит 21,7 тысячи килограммов — по 440 рублей за килограмм. Контракт будет действовать до 31 декабря 2019 года. Отметим, что стоимость килограмма сливочного масла в розничных магазинах Казани в конце января составила около 460 рублей.



8. Разработать программу развития электроэнергетики на пять лет

Министерство промышленности и торговли Татарстана готово заплатить 7,5 млн рублей за разработку схемы и программы развития электроэнергетики в Татарстане на 2019—2024 годы. О закупке стало известно 25 февраля. Заявки будут приниматься до 13 марта, а аукцион состоится 18 марта.

Целями разработки схемы и программы называются формирование стратегии развития энергетики региона, планирование развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения спроса на электрическую энергию, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики, а также создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие.

Схема и программа должны содержать, к примеру, анализ существующего состояния электроэнергетики Татарстана за прошедший пятилетний период, динамику изменения максимума нагрузки за последние 5 лет, характеристику функционирования энергосистемы региона и анализ режимов работы электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, состав существующих электростанций. Также потребуется спрогнозировать потребление и нагрузку, рассчитать электроэнергетические режимы для нормальных и основных ремонтных схем.

9. Отмененный тендер на определение границ территорий объектов культурного наследия

Тем временем Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия объявил, что выделит 6,8 млн рублей на подготовку XML-документов для внесения сведений о границах территорий объектов культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом стало известно 25 февраля. Заявки должны были приниматься до 13 марта, аукцион предполагалось провести 18 марта. Однако уже 27 февраля по решению заказчика определение поставщика было отменено.

Документы должны были касаться 556 территорий объектов культурного наследия — среди них церковь Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Фото Максима Платонова

Подробностей этого решения нет, но в соответствии с первоначальными документами исполнитель должен был подготовить каталог координат границ территорий объектов культурного наследия в местной системе координат Татарстана, объединить их в XML-документы и отправить в орган регистрации. Документы должны были касаться 556 территорий объектов культурного наследия — среди них, например, Церковь Ярославских Чудотворцев и Римско-католическая часовня на Арском кладбище, Дом Мюфке на Хади Атласи, минаретные завершения Бурнаевской и Закабанной мечетей, Бактериологический институт на Большой Красной, здание КФЭИ на Бутлерова, здание психиатрической клиники на Волкова, здание Алафузовского театра, а также объекты в других городах и районах Татарстана.

10. Ткани на 3 миллиона для Оперного театра

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, в котором в первой половине февраля прошел Шаляпинский фестиваль, собирается заплатить 3 млн за ткани для изготовления костюмов к спектаклям. Об этом он объявил 27 февраля. Единственным поставщиком стала индивидуальная предпринимательница Валерия Соколова.

Оплата будет произведена в течение 30 дней со дня подписания товарной накладной. Всего театру понадобится 31 вид ткани. Больше всего нужно атласа — 320 погонных метров по 320 рублей. Также нужно много шелка — 310 погонных метров по 360 рублей. Самые дорогие требуемые ткани — парча по 1801 рублю (ее нужно 10 погонных метров), гипюр со стеклярусом по 1800 рублей (его нужно 135 погонных метров), бархат и гипюр — по 1600 рублей (их нужно 120 и 80 погонных метров).