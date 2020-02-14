Тендеры Башкирии: звуковая трансляция на проспекте Октября, 26 млн бутылок и сувенирная продукция на 3 млн

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. 26,6 миллиона бутылок для «Башспирта»

Акционерное общество «Башспирт» планирует закупить стеклянные бутылки на сумму в 211,7 млн рублей. Об этом было объявлено 6 февраля, заявки принимаются до 18-го числа, тогда же и подведут итоги.

Поставки бутылок будут осуществляться с 3 марта 2020-го по 31 декабря 2022 года. За это время будущий поставщик должен будет передать заказчику до 26,6 млн бутылок. Количество это, правда, максимальное — может быть, «Башспирту» понадобится не вся тара. Бутылки должны быть семи видов, больше всех — 15 млн штук — понадобится полулитровых емкостей по 9,8 рубля за штуку. Самые дешевые бутылки будут стоить по 4,6 рубля за штуку, а самые дорогие — по 11,9 рубля.



2. Школа в Дуванском районе за 165 млн рублей

Управление капитального строительства Башкортостана потратит 165,3 млн рублей на строительство школы на 120 мест в селе Тастуба Дуванского района. О закупке стало известно 10 февраля, заявки принимаются до 20-го числа, в тот же день проведут и аукцион.

К июню 2020 года должна быть подготовлена территория строительства, до сентября 2020 года будет готово овощехранилище, до октября — объекты энергетического хозяйства, наружные сети водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, а также сети связи. Кроме того, к этому моменту проведут благоустройство и озеленение территории. В июне 2021 года проведут пусконаладочные работы, а сама школа будет строиться с июня 2020-го по июль 2021 года.



Акционерное общество «Красавиа» собирается заплатить 51,2 млн рублей за обеспечение авиационным топливом в аэропорту Уфы. Фото Максима Платонова

3. Авиатопливо в уфимском аэропорту для «Красавиа»

Акционерное общество «Красавиа» собирается заплатить 51,2 млн рублей за обеспечение авиационным топливом в аэропорту Уфы. Об аукционе стало известно 7 февраля, заявки принимаются до 25-го числа, а итоги закупки подведут 27-го.

Всего понадобится 820 тонн авиатоплива ТС-1 или эквивалента по 61,1 тысячи рублей за тонну. Кроме того, поставщик должен будет обеспечить 600 килограммов противоводокристаллизационной жидкости по 203 рубля за килограмм. Непосредственно услуги по обеспечению (видимо, речь идет о заправке) будут стоить по 1155 рублей за тонну.



4. 10 тракторов для Минлесхоза

Башкортостанское Министерство лесного хозяйства купит сельскохозяйственные колесные тракторы для нужд подведомственных учреждений за 27,5 млн рублей. Об этом стало известно 10 февраля, заявки принимаются до 20 февраля, а аукцион состоится 26-го числа.

Всего министерству понадобится 10 тракторов, стоимость каждого составит 2,75 млн рублей. В тракторах должны быть дизельные двигатели, синхронизированная ступенчатая механическая коробка передач, не менее 16 передач вперед и не менее восьми — назад.



Башкортостанское Министерство лесного хозяйства купит сельскохозяйственные колесные тракторы для нужд подведомственных учреждений за 27,5 млн рублей. Фото Рината Назметдинова

5. Система звуковой трансляции на проспекте Октября за 13 миллионов

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы готово потратить 13,2 млн рублей на систему трансляции на территории Уфы. Такой тендер был объявлен 12 февраля, заявки принимаются до 20-го числа, а аукцион состоится 25-го.

Всего в рамках закупки исполнитель должен будет смонтировать 120 акустических систем на опоры освещения (вдоль проезжей части четной стороны проспекта Октября, на участке от перекрестка с улицей Города Галле до перекрестка с улицей Шота Руставели), установить 11 уличных климатических шкафов и опоры на проспекте Октября. Акустика должна быть подключена к городской информационной системе в серверной администрации Уфы.



6. Грузовики для лесопожарного центра

ГБУ «Лесопожарный центр Башкортостана» планирует выделить на грузовые автомобили на базе полноприводных шасси сумму в 8,12 млн рублей. О такой закупке стало известно 7 февраля, заявки будут принимать до 19-го, а аукцион проведут 25-го числа.

Всего понадобится три грузовика с дизельными двигателями мощностью не менее 130 л.с. и объемом не менее 4,4 литра. В машинах будет механическая коробка передач, тяговое усилие механической лебедки с ручным управлением составит не менее 4500 килограммов. Грузовые автомобили будут использоваться для обеспечения пожарной безопасности.



Грузовые автомобили будут использоваться для обеспечения пожарной безопасности. Фото minleshoz.tatarstan.ru

7. 5 миллионов на подготовку к конкурсу «Роснефти»

ООО «Башнефть-Розница» заплатит 5,05 млн рублей за организацию и проведение финального этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2020». Об этом стало известно 10 февраля благодаря тендеру, обнародованному на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг». Заявки принимаются до 26 февраля, а итоги подведут не позднее 8 апреля.

Мероприятие пройдет не далее 30 километров от Уфы с 10 по 16 июля 2020 года. В нем примут участие около 300 человек. Суть закупки сводится к подготовке производственных площадок ООО «Башнефть-Розница» к проведению смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» — 2020 среди дочерних предприятий нефтепродуктообеспечения ПАО «НК «Роснефть». Речь, в частности, идет о двух АЗС — на трассе Уфа — Оренбург и на улице Рашита Нигмати, об «Уфимской нефтебазе» и «Уфимской лаборатории», а также о площадке, расположенной в районе нефтеперерабатывающего завода «Башнефть-Уфанефтехим». Подрядчик должен будет установить шести- и восьмиметровые юрты, шатры-тенты, предоставить столы, стулья, микроволновые печи, напольные кондиционеры, кулеры и прочее.



8. Охрана зданий УФНС за 5 миллионов

Тем временем Управление федеральной налоговой службы России по Башкортостану заплатит 4,8 млн рублей за охрану административных зданий. Информацию о соответствующей закупке разместили 10 февраля, заявки будут приниматься до 18-го. Аукцион проведут 19-го числа.

Всего нужно будет охранять 69 объектов в разных районах региона. Все посты будут круглосуточными. Стоимость одного часа охраны составит 120 рублей. Охрана будет осуществляться в течение 2020 и 2021 годов. Суть заказа сводится к взятию под охрану пультом централизованного наблюдения и передаче в дежурную часть исполнителя тревожных сообщений, поступивших при срабатывании систем охранно-пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации, направлению группы задержания в режиме взаимодействия дежурных частей структурного подразделения исполнителя, обеспечивающего реагирование и выезд подвижного наряда по сигналу «Тревога» в максимально короткие сроки.



Как следует из технического задания, на дорогах появится около 3 километров сплошной линии разметки термопластиком и около 6 километров прерывистых линий

9. 3,4 миллиона на разметку в Ишимбае

А вот на разметку в башкирском городе Ишимбае местная администрация готова потратить 3,38 млн рублей. О таком тендере стало известно 10 февраля, заявки принимаются до 18-го числа, а аукцион проведут 20-го.

Как следует из технического задания, на дорогах появится около 3 километров сплошной линии разметки термопластиком и около 6 километров прерывистых линий. Краской нанесут около 16 километров сплошных линий и около 35 километров прерывистых. Нанесение будет осуществляться в два этапа — с 6 апреля по 8 мая и с 20 июля по 14 августа.



10. Сувенирная продукция для Хозяйственного управления на 3 миллиона

Хозяйственное управление Башкортостана купит печатную сувенирную продукцию на 2,9 млн рублей. Информацию о закупке разместили 6 февраля, заявки принимали до 14 февраля, а сам аукцион состоится 18-го числа.

В перечне — 22 вида сувенирной продукции. Дороже всего — 4 тысячи рублей — будут стоить почетные грамоты, благодарности — по 3,5 тысячи рублей за штуку. Дипломы на плакетке будут стоить по 1600 рублей, открытки — по 36—77 рублей, вкладыши с текстом для открыток — по 19 рублей. Настенные квартальные календари будут стоить по 317 рублей, а настольные — по 109 рублей.

