ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет
Общая информация
Казанский государственный медицинский университет — государственное высшее медицинское учебное заведение в Казани.
Датой основания университета считается 14 мая 1814 года. В этот день состоялось первое заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского университета.
В составе Университета функционируют следующие факультеты:
- Лечебный
- Медико-профилактический
- Педиатрический
- Стоматологический
- Фармацевтический
- Социальной работы и высшего сестринского образования
- Медико-биологический
Руководитель — Созинов Алексей Станиславович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Бутлерова, 49
- Телефон: (843) 236-06-52
- Email: rector@kazangmu.ru
- Сайт: https://kazangmu.ru/
Дата последнего обновления: 20.10.2020