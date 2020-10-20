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ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет

Образование и наука

Общая информация

Казанский государственный медицинский университет — государственное высшее медицинское учебное заведение в Казани.

Датой основания университета считается 14 мая 1814 года. В этот день состоялось первое заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского университета.

В составе Университета функционируют следующие факультеты:

  • Лечебный
  • Медико-профилактический
  • Педиатрический
  • Стоматологический
  • Фармацевтический
  • Социальной работы и высшего сестринского образования
  • Медико-биологический

Руководитель — Созинов Алексей Станиславович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул Бутлерова, 49
  • Телефон: (843) 236-06-52
  • Email: rector@kazangmu.ru
  • Сайт: https://kazangmu.ru/

Дата последнего обновления: 20.10.2020


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