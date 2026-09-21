Минфин не поддержал новые налоговые стимулы для роста капитализации фондового рынка

Тема остается на повестке, однако в ходе обсуждений на уровне руководства министерства эти меры были отклонены

Предложения по введению дополнительных налоговых стимулов для повышения капитализации российского фондового рынка поддержки не получили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Чиновник заявил, что тема остается на повестке, однако в ходе обсуждений на уровне руководства министерства эти меры были отклонены.

— Эта дискуссия идет постоянно, потому что задача является для нас ключевой. Новые предложения поступают постоянно, какие-то мы берем в работу, какие-то предлагаем включать в федеральный проект, какие-то идут отдельным треком, — сказал Чебесков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна достигнуть 66% ВВП согласно указу президента. На конец августа показатель снизился до 19,5% ВВП после затяжного падения акций, тогда как на конец 2025 года он составлял чуть менее 25%.

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