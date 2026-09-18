Дизель рекордно подорожал в Германии и Швейцарии
Высокие цены на топливо связаны с военной эскалацией на Ближнем Востоке
Цены на дизельное топливо в Германии достигли нового исторического предела, поднявшись в четверг до €2,471 за литр в среднем по стране, как сообщила газета Bild. Предыдущий максимум был зафиксирован на уровне €2,453 в среду. Автомобилисты теперь делают серьезные расходы: заправка полного бака объемом 50 литров обойдется в €123,55. В то же время стоимость бензина немного снизилась, составив €2,308 за литр по сравнению с предыдущими €2,314, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Высокие цены на топливо связаны с военной эскалацией на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, что привело к резкому росту цен на нефть. Дополнительно ситуацию осложняют перебои и повреждения нефтегазовых объектов, нарушающие цепочки поставок. Однако, по оценкам Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), стоимость нефти и валюты лишь частично объясняют такой уровень цен на заправках. Новый ценовой рекорд усиливает давление на федеральное правительство: канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пообещал принять меры по снижению финансовой нагрузки на граждан. Тем не менее в правящей коалиции еще не достигнуто единое мнение о том, как должна выглядеть эта поддержка.
В эфире телеканала ZDF генеральный секретарь ХДС Франциска Хопперман предложила снизить стоимость на 21, 23 или 25 центов за литр. Этот вопрос планируется решить в начале октября. Партия ХДС/ХСС предлагает снизить налог на энергоносители или НДС на топливо, в то время как министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) выступает за введение общеевропейского налога на сверхприбыль для нефтеперерабатывающих компаний. На данный момент соглашение по этому вопросу не достигнуто.
Тем временем средняя цена дизельного топлива в Швейцарии также достигла исторического максимума в 2,41 швейцарского франка ($2,9) за литр, впервые превысив предыдущий рекорд в 2,40 швейцарского франка, установленный в 2022 году. За последнюю неделю дизель подорожал на 11 сантимов, пишет ТАСС со ссылкой на TCS.
По данным Швейцарского туристического клуба (TCS), стоимость бензина марки AИ-95 также увеличилась на 5 сантимов и достигла 2,10 франка (2,5) за литр при историческом максимуме в 2,31 франка за литр. Рост цен объясняется несколькими факторами, включая войну в Иране, которая привела к сбоям в поставках нефти на Ближнем Востоке, а также сокращением, а иногда и полной остановкой экспорта дизельного топлива и бензина из России. TCS также отмечает логистические проблемы внутри Швейцарии, которые добавляют давление на цены.
Ранее в Chevron заявили о наступлении мирового топливного кризиса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».