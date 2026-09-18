Дизель рекордно подорожал в Германии и Швейцарии

Высокие цены на топливо связаны с военной эскалацией на Ближнем Востоке

Фото: Динар Фатыхов

Цены на дизельное топливо в Германии достигли нового исторического предела, поднявшись в четверг до €2,471 за литр в среднем по стране, как сообщила газета Bild. Предыдущий максимум был зафиксирован на уровне €2,453 в среду. Автомобилисты теперь делают серьезные расходы: заправка полного бака объемом 50 литров обойдется в €123,55. В то же время стоимость бензина немного снизилась, составив €2,308 за литр по сравнению с предыдущими €2,314, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Высокие цены на топливо связаны с военной эскалацией на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, что привело к резкому росту цен на нефть. Дополнительно ситуацию осложняют перебои и повреждения нефтегазовых объектов, нарушающие цепочки поставок. Однако, по оценкам Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), стоимость нефти и валюты лишь частично объясняют такой уровень цен на заправках. Новый ценовой рекорд усиливает давление на федеральное правительство: канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пообещал принять меры по снижению финансовой нагрузки на граждан. Тем не менее в правящей коалиции еще не достигнуто единое мнение о том, как должна выглядеть эта поддержка.

В эфире телеканала ZDF генеральный секретарь ХДС Франциска Хопперман предложила снизить стоимость на 21, 23 или 25 центов за литр. Этот вопрос планируется решить в начале октября. Партия ХДС/ХСС предлагает снизить налог на энергоносители или НДС на топливо, в то время как министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) выступает за введение общеевропейского налога на сверхприбыль для нефтеперерабатывающих компаний. На данный момент соглашение по этому вопросу не достигнуто.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем средняя цена дизельного топлива в Швейцарии также достигла исторического максимума в 2,41 швейцарского франка ($2,9) за литр, впервые превысив предыдущий рекорд в 2,40 швейцарского франка, установленный в 2022 году. За последнюю неделю дизель подорожал на 11 сантимов, пишет ТАСС со ссылкой на TCS.

По данным Швейцарского туристического клуба (TCS), стоимость бензина марки AИ-95 также увеличилась на 5 сантимов и достигла 2,10 франка (2,5) за литр при историческом максимуме в 2,31 франка за литр. Рост цен объясняется несколькими факторами, включая войну в Иране, которая привела к сбоям в поставках нефти на Ближнем Востоке, а также сокращением, а иногда и полной остановкой экспорта дизельного топлива и бензина из России. TCS также отмечает логистические проблемы внутри Швейцарии, которые добавляют давление на цены.

Ранее в Chevron заявили о наступлении мирового топливного кризиса.

Никита Егоров