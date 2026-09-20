Китай увеличил импорт российского СПГ на 28,2% за восемь месяцев

По стоимости российские поставки выросли на 13,2%, составив $2,66 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Китай нарастил импорт сжиженного природного газа из России в январе — августе на 28,2% в годовом исчислении, до 5,15 млн тонн. Такие сведения приведены в отчете Главного таможенного управления КНР.

По стоимости российские поставки выросли на 13,2%, составив $2,66 млрд.

Россия занимает третье место среди экспортеров этого энергоносителя в КНР. Крупнейшим поставщиком остается Австралия с объемом 13,21 млн тонн (снижение на 2%), далее следует Малайзия с 5,38 млн тонн (рост на 23,6%).

взято с сайта kremlin.ru

После России идут Катар (4,88 млн тонн), Индонезия (1,96 млн тонн) и США (153,44 тыс. тонн). Поставки из Катара сократились на 61,6%, из Индонезии — на 27,1%, из США — на 40,9%.

Напомним, ранее КНР выступила с заявлением о неприятии односторонних ограничительных мер и призвала не вмешиваться в сотрудничество Китая с третьими странами. Так китайские власти прокомментировали законопроект об «адских санкциях» США, который позволит вводить пошлины против стран, сотрудничающих с Россией.

Зульфат Шафигуллин