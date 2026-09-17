Казахстан намерен добыть в 2027-м 96 млн тонн нефти

Планка снизилась относительно итогов 2025-го

Объем нефтедобычи в Казахстане на 2027 год запланирован на уровне 96 млн тонн с прогнозом роста до 99—100 млн тонн в последующие годы, сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на пресс-конференции после презентации законопроекта о республиканском бюджете на 2027—2029 годы.

— В этом году мы ожидали добычу на уровне 100,5 млн тонн, однако фактический объем составит 96 млн тонн. На следующий год планируется сохранить уровень в 96 млн тонн с дальнейшим увеличением до 99 и 100 млн тонн в будущем, — отметил Амрин, отвечая на вопросы агентства «Интерфакс-Казахстан».

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Казахстана на 2027 год заложена цена на нефть в 70 долларов за баррель, а курс нацвалюты к доллару США составит 480 тенге.

Министерство энергетики Казахстана не раз пересматривало прогноз по добыче нефти на текущий год. Изначально ожидалась добыча на уровне 100,5 млн тонн, но этот прогноз был скорректирован до 98 млн тонн из-за атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе 2026 года и инцидента на крупном месторождении «Тенгиз», где добыча была приостановлена в начале года из-за возгорания трансформаторов на электростанции. В конце августа министр энергетики сообщил, что прогноз снова пересмотрен — с 98 до 96 млн тонн из-за продолжающихся атак дронов на КТК.

В 2025 году Казахстан добывал 99,6 млн тонн нефти.

Ранее в Chevron заявили о наступлении мирового топливного кризиса.

Никита Егоров