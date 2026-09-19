В Татарстане уборка зерновых и технических культур завершена на 61 %

Ещё предстоит обработать 784 тыс. га.

Фото: Динар Фатыхов

По данным Минсельхоза РТ, на текущий момент уборка зерновых и технических культур в республике проведена на площади 1 млн 218 тыс. га — это 61 % от общего плана. Ещё предстоит обработать 784 тыс. га. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов. Совещание провёл раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе также принял участие премьер‑министр РТ Алексей Песошин.

Значительный прогресс достигнут в работе со свёклой: выкопано более 11 тыс. га площадей, накопано 613 тыс. т корнеплодов при средней урожайности 522 ц/га. На заводах уже переработано 260 тыс. т сырья — произведено свыше 30 тыс. т сахара, выход продукта составил 12,2 %.

Параллельно ведётся сев озимых: засеяно 307 тыс. га зерновых и 86 тыс. га озимого рапса. С учётом влажности почвы и тёплой погоды аграриям рекомендовано завершить сев в течение следующей недели — до прекращения вегетации остаётся ещё более месяца.

Основной фактор, осложняющий полевые работы, — обильные осадки. За период уборки в среднем по республике выпало 170 мм осадков, а в 30 районах зафиксировано переувлажнение почвы. Из‑за этого наблюдаются задержки как с уборкой, так и с севом озимых.

Особые сложности связаны с уборкой кукурузы и подсолнечника. Влажность зерна кукурузы в среднем по РТ достигает 42 %. Чтобы не терять сроки, в трёх хозяйствах Актанышского района уже начали обмолот и закладку дроблёного зерна кукурузы в сенажные траншеи — применяется белорусская техника и технология консервации. Такой подход позволяет избежать затрат на сушку, а полученное зерно отличается высокой энергетической ценностью и хорошей усвояемостью.

Вместе с тем из‑за постоянной влажности возрастает риск развития болезней в початках и накопления микотоксинов, поэтому аграриям рекомендовано оперативно приступить к уборке кукурузы на зерно и на корнаж.

Для уборки подсолнечника необходимы специальные жатки — без них потери урожая существенно возрастают. Предстоит обработать 354 тыс. га, при этом в хозяйствах имеется 560 единиц такой техники: её нужно отремонтировать и подготовить к работе.

В части кормозаготовки на сегодня по республике заготовлено 23,9 ц к. ед. на одну условную голову — это 60 % от плана. Продолжается уборка кукурузы на силос: из 105 тыс. га убрано 25 тыс. га (24 % от запланированного). Наибольший объём силоса заготовлен в Мензелинском и Мамадышском районах. Общий план — 3 млн 700 тыс. т силоса, этого хватит на годовой запас кормов.





Дмитрий Зайцев