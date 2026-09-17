СМИ: в Европе прогнозируют дефицит картошки из-за летней аномальной жары

В денежном эквиваленте ущерб составляет от 400 до 620 миллионов евро

Фото: Динар Фатыхов

Аномально высокие температуры в Европе этим летом могут привести к дефициту картофеля, как пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на данные британского аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

По информации центра, экстремальная жара негативно сказалась на урожае картофеля, уменьшив его на 3,1 миллиона тонн, что в денежном эквиваленте составляет от 400 до 620 миллионов евро. Кроме того, около 3,6 миллиона тонн этой культуры не были выращены в 2026 году после рекордного урожая в 2025 году.

Согласно оценкам ECIU, объем производства картофеля в основных странах-производителях, таких как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, в 2026 году сократится с рекордных 27,3 миллиона тонн в 2025 году до 19,5—20,5 миллиона тонн.

Во Франции ожидается самое низкое производство картофеля за последние 30 лет, исключая 2022 год, когда страна столкнулась с серьезной засухой.

Аналитик ECIU Том Ланкастер отметил: «Поскольку картофель — это культура, сильно зависимая от воды, было ожидаемо, что урожай пострадает, и мы уже наблюдаем снижение урожайности в некоторых случаях до 20%. Для производителей картофеля, которые находятся на переднем крае изменений климата, ситуация складывается крайне неблагоприятно».

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Никита Егоров