Глава Минэкономики Венгрии рассказал, когда страна откажется от российского газа

При этом поставки газа в страну после отказа будут гарантированы

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Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра планирует отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года, что соответствует сроку, установленному Европейским союзом. Об этом сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в интервью интернет-изданию Telex.

В ответ на вопрос о возможности прекращения поставок трубопроводного газа из России к следующему октябрю, как требует Брюссель, Капитань отметил, что в данный момент идут активные переговоры с соседними странами, включая Румынию, а также с компаниями, поставляющими сжиженный природный газ (СПГ). Он добавил, что необходимая инфраструктура, такая как трансграничные трубопроводы, уже существует.

— Таким образом, поставки газа в Венгрию в октябре следующего года будут гарантированы благодаря хорошей инфраструктуре и наличию различных источников импорта. Если ситуация будет развиваться так, как ожидается, потребности Венгрии в газе могут быть и будут удовлетворены другими источниками. Однако, конечно, трудно предсказать, возникнет ли такая необходимость заранее, — заключил венгерский министр.



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Никита Егоров