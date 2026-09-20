Россия увеличила экспорт пшеницы в Китай в 7 раз за январь — август 2026 года

Только в августе было закуплено зерна на $4,6 млн, а в августе прошлого года поставок не было совсем

Фото: Алексей Вангаев

Китай в январе — августе 2026 года импортировал российскую пшеницу на $17,6 млн — это в 7 раз больше, чем за тот же период 2025 года ($2,5 млн). Только в августе было закуплено зерна на $4,6 млн, а в августе прошлого года поставок не было совсем. Больше всего российской пшеницы Китай купил в январе — на $5,3 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР.

Всего Пекин завозит пшеницу из восьми стран. Главные поставщики — Канада ($516,9 млн), Австралия ($277,6 млн) и США ($98,2 млн). Россия пока на пятом месте, пропуская вперед Аргентину ($95,3 млн). При этом по итогам всего 2025 года импорт российской пшеницы в КНР упал до $13,8 млн — с $87,3 млн годом ранее.

Импорт ячменя тоже растет. За восемь месяцев Китай закупил российского ячменя на $112,3 млн — более чем вдвое больше прошлогодних $53,3 млн. В августе поставки достигли $15,7 млн. Россия держится на четвертом месте среди семи стран-экспортеров, уступая Австралии ($1,99 млрд), Канаде ($394,9 млн) и Аргентине ($144,7 млн). В 2025 году поставки ячменя снизились до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024-м.

Кукуруза прибавила 40%: $95,9 млн против $69,9 млн годом ранее. В августе, правда, экспорт просел до $9,1 млн с $16,8 млн в июле, но все равно превзошел августовский показатель 2025 года ($8,1 млн). Россия занимает третье место среди 19 стран-поставщиков. По итогам августа в лидеры выбилась Аргентина ($167,9 млн), потеснив Бразилию ($147,9 млн). В 2025 году экспорт кукурузы из РФ в КНР вырос до $107,6 млн с $34,2 миллиона.

Пока Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Но российские эксперты считают, что основной потенциал — в озимых сортах. Москва сейчас добивается от Пекина разрешения и на их поставки.

Дмитрий Зайцев