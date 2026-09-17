Промышленность Германии накопила рекордное количество незавершенных заказов

Динамика связана с высоким спросом в области прочего транспортного машиностроения

Фото: Динар Фатыхов

Портфель заказов в обрабатывающей промышленности Германии достиг исторического максимума, согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ (перевод по ТАСС).

По информации ведомства, реальный объем незавершенных заказов в этом секторе в июле 2026 года с учетом сезонных и календарных факторов увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,9% по сравнению с июлем 2025 года. Это обновление максимального показателя связано в первую очередь с высоким спросом в области прочего транспортного машиностроения, включая производство самолетов, судов, поездов и военной техники, где наблюдается активный рост новых заказов и длительные сроки производства.

В то же время, если исключить сектор прочего транспортного машиностроения, объем незавершенных заказов оказался значительно ниже своего пикового уровня. В июле 2026 года рост показателя также был во многом обеспечен увеличением заказов в общем машиностроении, которое выросло на 0,8%. В автомобилестроении, напротив, объем незавершенных заказов снизился на 1,7%.

Объем незавершенных внутренних заказов в июле 2026 года увеличился на 3% по сравнению с июнем, а портфель зарубежных заказов возрос на 0,6%. В секторе потребительских товаров объем незавершенных заказов вырос на 1,7%.

Ранее сообщалось, что в ФРГ с начала года обанкротились более 30 компаний, хотя их оборот — €50 млн.

Никита Егоров