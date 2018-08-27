Татарстанского бизнесмена Хуббатуллина признали виновным в убийствах, но отпустили из зала суда

Апелляционная инстанция признала законным решение Верховного суда РТ, освободившего участника ОПГ «Боксеры» бизнесмена и благотворителя Наиля Хуббатуллина, несмотря на признание его виновным в двух убийствах и пособничестве. Причиной стал прошедший срок давности преступления.

Притом что прокуратура, не согласившись с ранее вынесенным решением Верховного суда РТ, просила для него 19 лет строгого режима и компенсацию семьям погибших.

Отметим, в 2013 году Верховный суд РТ оправдал пятерых фигурантов дела, а 22 признал виновными. Лидеры «Боксеров» — Фарит Вахитов, Виктор Филатов и Николай Юнзель были приговорены к реальным срокам в 19, 16 и 22 года лишения свободы соответственно. Шестеро обвиняемых вышли на свободу из-за истечения срока давности преступления, а Наилю Хуббатуллину тогда приговор отсрочили из-за его болезни. Вернулись к делу спустя 5 лет, и в июне 2018 года суд решил не сажать его за решетку.

В последствиях разборок группировщиков из 90-х разбиралась корреспондент «Реального времени».