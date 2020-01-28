В Казани завершено расследование убийства директора «Водоканала» в 2004 году

Фото: «Реальное время»

Следком по РТ завершил расследование уголовного дела о расстреле гендиректора казанского «Водоканала» Георгия Арутюнова 16 лет назад.



В организации этого убийства и в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации обвиняют казанского бизнесмена Ирека Ганеева.

Версию обвинения «Реальному времени» изложил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий: в 2004 году директор ООО «Ин Саф» Ганеев обратился в «Водоканал» за предоставлением техусловий на сети водоснабжения и канализации для магазина ритуальных услуг на улице Адоратского. Официальные расценки ему показались дорогими, и он поручил подчиненному поискать способ подешевле. Тот, как полагают силовики, договорился с неким сотрудником «Водоканала» о выполнении работ за 600 тысяч рублей, но в результате магазин подключили с нарушением технических условий и проекта, что обернулось убытками в 477 тысяч рублей, а гендиректор «Водоканала» Арутюнов вообще отказался согласовывать ввод сетей.

По версии Следкома, Ганеев обратился к руководителю преступного сообщества «Квартала» и банды «27-й квартал» Фариду Галиуллину с предложением устранить Арутюнова физически за 10 тысяч долларов США. Исполнителями выступили группировщики Владимир Малков и Иван Балабанов. 5 февраля 2004 года утром они подкараулили и застрелили топ-менеджера в спину при выходе из квартиры на улице Чехова. Арутюнов скончался, а после его смерти нужный Ганееву проект был согласован «Водоканалом».

Непосредственные исполнители убийства были осуждены еще в 2008 году за серию тяжких преступлений. Малков получил пожизненное, Галиуллин — 25 лет колонии строгого режима, Балабанов — на два года меньше. Эта троица вину признала. Поиски предполагаемого заказчика заняли у оперативников МВД Татарстана еще 11 лет.

Впрочем, Ганеев какую-либо причастность к смерти Арутюнова отрицает. В июле 2019-го на аресте он высказывал версию, что Галиуллин оговорил его ради смягчения пожизненного срока и своего добился.