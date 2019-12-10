Радий Хабиров: «Вы ждете от меня каких-то лозунгов. Я вас разочарую»

Чем сегодняшнее послание главы Башкирии отличается от прошлогоднего?

Красивая картинка за год руководства Башкирией Радием Хабировым, позитивный настрой на будущие годы с соответствующими обещаниями и отсутствие громких лозунгов — таким было сегодняшнее послание главы РБ. Многие процессы, которые и так должны происходить в регионе (жилищное строительство, закупка медоборудования и лекарства и т. д.), руководитель региона на голубом глазу записал в свой актив. Довольно много говорил об экономике, медицине, образовании, зато культуре уделил не так много внимания. Чем сегодняшнее выступление Хабирова отличалось от прошлогоднего, разбирался корреспондент «Реального времени».

Вспоминая год прошлый

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к Госсобранию — Курултаю с ежегодным посланием. Если в прошлом году он обращался к законодателям в статусе и.о., то в этот раз — как избранный руководитель республики, что сам и отметил сегодня.

Напомним, в прошлом году впервые руководитель региона выступил в конгресс-холле «Торатау», а не в здании парламента. В зале присутствовали как «скромные труженики», так и топовые законодатели, чиновники и даже предшественники Хабирова — Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов.

Его первая речь была довольно необычной и яркой на цитаты. Собственно, тогда он изрек сакраментальный девиз «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!»), который поручил взять на вооружение своим подчиненным. Так он перефразировал лозунг татарстанских властей: «Без булдырабыз» («Мы сможем»), что эксперты расценили как вызов Казани. Стала ли Башкирия лучше Татарстана или хотя бы на шаг продвинулась к западному соседу по уровню развития? Социально-экономические показатели за 2019 году будут известны в следующем году.

В том же выступлении из уст главы республики вышел еще один «перефраз» — предвыборного лозунга Дональда Трампа Make America Great Again. Только вместо Америки он потребовал сделать Башкирию great again. Не отходя от темы США, он призвал, чтобы главы районов и городов стали «башкирскими Рудольфами Джулиани» (был мэром Нью-Йорка).

Также он пригрозил, что будет следить за работой чиновников, не давая им расслабиться. В какой-то степени он слово сдержал: за год состав правительства РБ обновился практически наполовину. Лишились своих мест и десятки глав администраций муниципалитетов.

Кроме того, Хабиров заявил, что сельское хозяйство должно стать одним из факторов роста экономики, должны измениться критерии оценки работы сенаторов, главное из которых — привлечение в республику федеральных средств. Также он призвал к единству и консолидации (этот тезис неоднократно повторял и во время других своих выступлений).

«Я вас разочарую»

В этот раз послание Хабирова, пожалуй, было не столь ярким, но более конкретным: некоторый отчет за год и заявления на ближайшие три года. В той или иной степени он затронул почти все сферы жизни. Во время выступления, как и в прошлом году, он частенько просил встать с места всех упоминаемых им людей, которых хвалил за работу в своей области. Иногда его выступление прерывалось бурными аплодисментами.

Зато организаторы постарались с фото- и видеорядом. Во время выступления главы РБ на большом экране сменялись кадры, иллюстрирующие его речь. А под конец даже показал душещипательный видеоролик о семейных ценностях.

Не услышали собравшиеся и громких девизов.

— Наверное, вы ждете от меня новых лозунгов, — обратился в зал глава РБ в конце своего выступления. — Я вас разочарую. Давайте дожимать и претворять уже провозглашенные нами лозунги. Мы по-прежнему хотим гордиться нашей республикой.

Он завершил свой спич традиционным «Алға Башкирия, вперед Башкортостан!», который не раз озвучивал в течение года. Собственно, его «Алга» уже стала предметом шуток среди жителей. Об одной такой «Алге» он еще скажет.

Приведем основные тезисы Послания.

Разобщенность и Сибай

Первые тезисы Радий Хабиров посвятил разобщенности и Сибайскому карьеру.

— Главной бедой республики до прошлого года была разобщенность. Я не увидел сплоченности в управленческой вертикали, но увидел пессимизм. Все с восторгом говорили о других городах и странах, а о нас — как о периферии, — начал он.

По словам главы Башкирии, он поставил себе высокую планку и обещал «работать на пределе, на максимуме возможностей».

— Удалось за год сделать шаг к консолидации? Да, удалось. В прошлом году начал гореть карьер в Сибае. Мы навалились на нее всем миром. В Сибай срочно направили специалистов разного профиля. Наши медики приняли тогда почти 20 тыс. жителей Сибая. Сотрудники МЧС обеспечивали безопасности. Поддержали наши деятели культуры, — рассказал Хабиров.

Он добавил, что традицию соседской взаимопомощи поддержал глава Республики Крым Сергей Аксенов, пригласив в санатории детишек Сибая.

— Ситуация в Сибае нас сплотила, — отметил глава РБ.

«Республике нужен экономический драйв»

Далее он перешел к экономике: инвестиции, ТОСЭР, ОЭЗ и промышленность.

— Республике нужен экономический драйв, инвестиционный прорыв, — заявил руководитель региона. — В этом году мы смогли добиться 15% роста инвестиций. В последние годы было 0%.

Так, он рассказал о планах открыть еще одну особую экономическую зону (ОЭЗ) в республике. Однако никаких конкретных данных он не привел. Говоря о реализации проекта ОЭЗ «Алга», который находится на согласовании в Москве, Хабиров упомянул о новой ОЭЗ. При этом глава РБ заявил, что подробности он расскажет через год, в следующем послании.

Он отметил, что за разработку нового проекта власти возьмутся после утверждения ОЭЗ «Алга», которая создается в границах Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.

Затем он кратко анонсировал новые проекты — разработка Подольского месторождения (инвестиции УГМК — 50 млрд рублей), создание газоперерабатывающего комплекса на «Газпром нефтехим Салават», строительство на салаватском предприятии «Дога» установки переработки углеводородных газов, компания «Стерэкс Пак» строит в Стерлитамаке завод по выпуску востребованной многослойной асептической упаковки. Lasselsberger запускает производство сухих строительных смесей в Абзелиловском районе. «Русская медная компания» приступает к разработке месторождения медных руд. УГМК берется за проекты на Юбилейном и Ново-Учалинском месторождениях. Он планирует реализовать 100 инновационных проектов в регионе.

«Мы увеличиваем зарплаты бюджетникам»

Не оставил он в стороне и такую пикантную тему, как зарплаты. По словам Хабирова, заработки работников в этом году заметно повысились. В строительстве она выросла на 15%, в сельском и лесном хозяйстве — на 10%, в текстильной промышленности — на 9,5%, химической промышленности — на 10%.

— Мы увеличиваем зарплаты бюджетникам. Направим для этого в следующем году на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2019-м. А за три года рост их зарплат достигнет почти 10 млрд рублей. Такая прибавка будет заметна каждому, — пообещал он.

Также он с радостью сообщил, что решается проблема безработицы, создаются новые рабочие места. К слову, в соцсетях и телеграм-каналах уже ставят под сомнение озвученные им красивые цифры.

— Мы много сделали для обновления управленческой вертикали республики. В мою команду вошли те, кто разделяет мои взгляды, сформировали правительство развития, — подчеркнул «башлык».

Он отметил, что приходит новое поколение руководителей «со своим видением ситуации на местах». И в то же время он кадрами не собирается разбрасываться.

«Куштау будет разрабатываться»

Что касается горы Куштау, на котором Башкирская содовая компания планирует добывать сырье, он вновь заявил, что шихан будет разрабатываться. Защитников уникального природного объекта он назвал «подкупными журналистами и националистами», которые действуют в интересах конкурентов, правда, так и не сказал, в чьих именно.

— Куштау будет разрабатываться, — повторил Хабиров. — Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. Они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. И при этом еще несколько лет Стерлитамак сидел бы без штанов!

В свою очередь «организованным попыткам давления» он пригрозил дать «правовую оценку». А тех, кто создает рабочие места, по его мнению, нужно носить на руках.

Потом он посетовал, что тысячи опытных специалистов уезжают на работу в другие регионы.

«Переход школ на пятидневку себя в полной мере оправдал»

В середине выступления он сосредоточился на здравоохранении и образовании. Привлечение медиков к работе, спасение жизней, строительство поликлиник, открытие больниц, капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение нового оборудования, обеспечение лекарствами — то, что и так должно проходить в плановом режиме, — он преподнес как свою заслугу. Упомянул он и хоспис, который строится всем миром.

Относительно образования он отметил, что инициированная пятидневная учебная неделя для школьников приносит положительные результаты.

— Переход школ на пятидневку себя в полной мере оправдал. Я спросил мнение людей. Они сказали: «Да». И мы пошли на этот шаг. Разгрузили детей, освободили субботы для семейного общения и творческих занятий.

Анонсировал он и запуск полилингвальных гимназий, в которых преподают сразу на нескольких языках. Отметим, подобные школы в республике существовали в 1990-е годы, однако впоследствии были закрыты. Также будут созданы учебные мастерские, отвечающие стандартам WorldSkills, откроется филиал образовательного центра «Сириус». В течение пяти лет он обещает построить 60 школ на 45 тысяч мест и межвузовский кампус на 5 тыс. студентов.

Сколько в Башкирии общеобразовательных учебных заведений было закрыто за последнее время, он скромно умолчал. Как и не стал упоминать вопрос преподавания башкирского и татарского языков, болезненный для Башкортостана и Татарстана.

— В республике будет также создан Евразийский федеральный университет. У нас богатые гуманитарные традиции, классические вузы, научные школы. Объединим все эти ресурсы и возможности в один университет, — сказал глава республики.

Культуре он отвел меньше всего внимания. Он поблагодарил победителя фестиваля «Вселенная кочевников» этнорок-группу «Аргымак» и семейный ансамбль Зайнетдиновых «Республика», ставший лучшим на международном конкурсе варганной музыки. Также он пожелал артистам успешно выступить на Всемирной Фольклориаде, которая состоится в следующем году в Уфе.

«Я прекрасно понимал, во что ввязываюсь, когда начал эту войну»

Говоря о сфере ЖКХ и благоустройстве, он предложил возрождать традиции субботников, воскресников, когда люди вместе выходили на улицы, поправляли палисадники, заборы, убирались на кладбище. Проводимый ремонт дворов и подъездов, освещение улиц, строительство жилья, решение проблем обманутых дольщиков, ремонт парков, высадку деревьев, прокладку дорог он снова записал в свой актив.

— Транспорт — еще одно поле боя, — добавил Хабиров. — Я прекрасно понимал, во что ввязываюсь, когда начал эту войну. Знал, что имею дело с коррупционной бандитской системой. В Башкирии тоже случались перестрелки между бандитами, крышующими водителей автобусов. Сейчас это в прошлом.

После этого он отчитался о покупке новых автобусов и вытеснении старых «Пазиков» с уфимских улиц. Не мог он не вспомнить транспортную карту «Алга», которых жители республики купили 250 тыс. штук.

«Мы стали меньше любить, меньше рожать»

Еще одной проблемой, которая тревожит Хабирова, он назвал то, что «мы стали меньше любить, меньше рожать детей».

— Понятно, что за этим стоят разные причины — экономические, социальные. Мы слишком увлеклись материальными благами, карьерой, зарабатыванием денег. Забываем при этом о самом главном — счастье отцовства и материнства. Чо может быть важнее, чем улыбка ребёнка? Наш путь — это крепкие семьи, многодетность, воспитание детей с опорой на законы добра, совести, честного труда, семьи и верности.

После этого включился короткий видеоролик о семье «Я люблю своего папу». Присутствующие в зале женщины прослезились.

— Хочу отдельно обратиться к молодым. Конечно, вы можете пытаться уехать за лучшей долей, вписаться в то, что уже создали до вас другие. Здесь, на родине вы можете написать свою историю, вделать ее сами! И это будет ваша республика! Давайте расти вместе с республикой! Каждый день делать наш край чуть лучше, краше и богаче. И становиться лучше самим! Вместе, бергә! — на такой пафосной ноте он завершил свое послание.