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Ответственная за соцсети Хабирова получила новое назначение

09:40, 03.09.2019
Ответственная за соцсети Хабирова получила новое назначение
Фото: Тимур Рахматуллин

Руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях администрации главы Башкирии Елена Прочаковская получила новую должность.

Она назначена начальником управления социальных коммуникаций регионального правительства. О создании новой структуры и о ее руководителе сообщил сегодня врио главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе совещания в правительстве республики, передает «Башинформ».

Ранее «Реальное время» составляло рейтинг самых влиятельных людей РБ. Прочаковская заняла в нем 28—30-е место.

ОбществоВласть Башкортостан
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