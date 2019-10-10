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На сайте судебных приставов пропала информация о штрафах жены Радия Хабирова

11:10, 10.10.2019 5
На сайте судебных приставов пропала информация о штрафах жены Радия Хабирова
Фото: vk.com

На сайте Федеральной службы судебных приставов исчезла информация о штрафах Аветисян Каринэ Владимировны.

Напомним, в июле в базе данных ФССП «Реальное время» обнаружило штрафы на сумму в 16 500 рублей, которые числились за Аветисян Каринэ Владимировной, рожденной в городе Майкопе 9 декабря 1982 года. Место и дата рождения, имя, отчество, девичья фамилия должницы совпадали с данными супруги главы Башкортостана Радия Хабирова.

Всего на ресурсе ведомства за ней значились 11 позиций. Семь из них составляли штрафы ГИБДД по Москве, которые тянулись с 2017 года. Еще три исполнительных документа выписало ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», каждый из них — на 2 500 рублей, к одному еще прилагается исполнительный сбор в 1000 рублей.

Еще одно производство было заведено госавтоинспекторами в марте 2019 года за административное правонарушение, совершенное в августе прошлого года.

Каринэ Хабирова (Аветисян), согласно исследованию «Реального времени», признана самой влиятельной женщиной Башкирии. В списке топ-100 элиты республики первая леди заняла 12-е место. С будущим главой региона она познакомилась в Москве. В 2017 году в семье Хабировых-Аветисян родился сын Фарит.

Радий Хабиров возглавил Башкортостан год назад после ухода с кресла руководителя республики Рустэма Хамитова. 8 сентября 2019 года Хабиров победил на выборах главы РБ.

ОбществоВластьАвто Башкортостан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Кто-то олатил за нее?
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  • Анонимно 10 окт
    спонсоры уж. не из своего кармана же оплатить.
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  • Анонимно 10 окт
    Красивая у него жена
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    Анонимно 11 окт
    Действительно, красотка
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  • Гусь Лапчатый 11 окт
    Да, древняя фотка.
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