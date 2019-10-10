На сайте судебных приставов пропала информация о штрафах жены Радия Хабирова

На сайте Федеральной службы судебных приставов исчезла информация о штрафах Аветисян Каринэ Владимировны.

Напомним, в июле в базе данных ФССП «Реальное время» обнаружило штрафы на сумму в 16 500 рублей, которые числились за Аветисян Каринэ Владимировной, рожденной в городе Майкопе 9 декабря 1982 года. Место и дата рождения, имя, отчество, девичья фамилия должницы совпадали с данными супруги главы Башкортостана Радия Хабирова.

Всего на ресурсе ведомства за ней значились 11 позиций. Семь из них составляли штрафы ГИБДД по Москве, которые тянулись с 2017 года. Еще три исполнительных документа выписало ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», каждый из них — на 2 500 рублей, к одному еще прилагается исполнительный сбор в 1000 рублей.

Еще одно производство было заведено госавтоинспекторами в марте 2019 года за административное правонарушение, совершенное в августе прошлого года.

Каринэ Хабирова (Аветисян), согласно исследованию «Реального времени», признана самой влиятельной женщиной Башкирии. В списке топ-100 элиты республики первая леди заняла 12-е место. С будущим главой региона она познакомилась в Москве. В 2017 году в семье Хабировых-Аветисян родился сын Фарит.

Радий Хабиров возглавил Башкортостан год назад после ухода с кресла руководителя республики Рустэма Хамитова. 8 сентября 2019 года Хабиров победил на выборах главы РБ.