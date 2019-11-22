Отец изнасилованной дознавательницы стал вице-премьером Башкирии — Хабиров объяснил его повышение
Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, что назначил вице-премьером Башкирии Ирека Сагитова исходя из его профессиональных качеств, а не для давления на суд, который разбирается в резонансном деле об изнасиловании его дочери полицейскими.
«Я даже об этом не думал и, правда, далек от этой истории. Надо четко разделять такие вещи, меня же интересовала только его личность и профессиональные качества», — рассказал он.
Хабиров также сообщил, что Сагиев в правительстве будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами. Он подчеркнул, что повышение не связано с инцидентом с его дочерью, передает «РИА Новости».
Сегодня, 22 ноября, Хабиров назначил Сагитова заместителем премьер-министра правительства Башкирии, с 2003 по 2018 год он был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, а в 2019 году был назначен замначальника управления Росгвардии Башкирии.
Справка
Осенью прошлого года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.
По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. На данный момент все они уволены.
Потерпевшей по делу является дочь Ирека Сагитова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым