Отец изнасилованной дознавательницы стал вице-премьером Башкирии — Хабиров объяснил его повышение

Фото: сайт главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, что назначил вице-премьером Башкирии Ирека Сагитова исходя из его профессиональных качеств, а не для давления на суд, который разбирается в резонансном деле об изнасиловании его дочери полицейскими.

«Я даже об этом не думал и, правда, далек от этой истории. Надо четко разделять такие вещи, меня же интересовала только его личность и профессиональные качества», — рассказал он.

Хабиров также сообщил, что Сагиев в правительстве будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами. Он подчеркнул, что повышение не связано с инцидентом с его дочерью, передает «РИА Новости».

Сегодня, 22 ноября, Хабиров назначил Сагитова заместителем премьер-министра правительства Башкирии, с 2003 по 2018 год он был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, а в 2019 году был назначен замначальника управления Росгвардии Башкирии.