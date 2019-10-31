Как друг главы Башкирии создал одну из самых быстрорастущих компаний России

Башкирская компания «Гранель» Андрея Назарова, которого считают человеком из команды главы региона Радия Хабирова, вошла в десятку самых надежных застройщиков России. За счет чего ей удалось обойти многочисленных конкурентов в столичном регионе — разбирался Forbes. На этой неделе издание опубликовало рейтинг ведущих строительных компаний нашей страны, в который включили лишь двух региональных девелоперов.

Только две региональные компании вошли в первый рейтинг самых надежных российских застройщиков по версии Forbes. Одна из них — группа «Гранель» из Башкирии, занявшая в списке восьмое место. «Гранель» быстро растет — выручка компании от продажи жилья в 2018 году увеличилась втрое, до 96 млрд рублей (застройщик, таким образом, стал одной из самых быстрорастущих частных компаний в России). В портфеле девелопера более 4,5 млн кв. м недвижимости, башкирская группа уже несколько лет входит в число крупнейших застройщиков Подмосковья. Создатели группы «Гранель» Андрей Назаров и Ильшат Нигматуллин начинали бизнес в 1992 году в маленьком городке Сибай в Башкортостане, на московский рынок они вышли сравнительно поздно, в 2010 году. За счет чего «Гранель» обошел многочисленных конкурентов в столичном регионе?

Гимн башкирам

Лето 2017 года, в просторном ресторане на борту судна сидят шестеро мужчин. За окном солнечный день, но на столе горят свечи, вино разлито в бокалы. «Я много странствовал, я дожил до седин, я был и сударь, и синьор, и господин», — напевает под музыку из фильма «Крестный отец» светловолосый мужчина с сигарой в руке — сооснователь группы «Гранель» Андрей Назаров. «Башкирский привкус и особый аромат определяют не кинжал и автомат, а гордый нрав, мужская честь, а также скромности с достоинством не счесть», — подхватывает его партнер по «Гранель» Ильшат Нигматуллин. Сын Андрея Назарова Денис, управляющий коммерческой недвижимостью группы, подносит к сигарете Нигматуллина зажигалку. В клипе топ-менеджмент девелоперской компании снялся в полном составе. В 2017 году «Гранель» с помпой отмечала свое 25-летие, и акционеры группы поздравили сотрудников клипом с застолья.

В сентябре 2019 года избранный глава Башкирии Радий Хабиров выдвинул Андрея Назарова на пост председателя правительства республики. «Он мой давний, с 2000 годов, друг, — приводит «МК» слова Хабирова. — Мы дружим давно и дружим, так сказать, семьями». 28 октября стало известно, что Хабиров сам возглавит правительство области, а Назаров станет его первым заместителем.

В сентябре 2019 года избранный глава Башкирии Радий Хабиров выдвинул Андрея Назарова на пост председателя правительства республики. Фото vkurse.pro

Радий Хабиров в 2003—2008 годах возглавлял администрацию президента Муртазы Рахимова, а Андрей Назаров в то время был депутатом Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан (РБ) и руководителем центра стратегических разработок при президенте РБ. В 2009 году Хабирова назначили заместителем управления по внутренней политике Администрации президента России, через год «Гранель» впервые вошла в проект за пределами Башкирии — взяла на себя достройку жилого комплекса в Балашихе. В конце 2016 года Радий Хабиров стал главой Красногорского района Подмосковья, и в начале 2017 года «Гранель» стала достраивать крупный жилой объект на его территории (сейчас ЖК «Малина»).



«Гранель» — семейная компания. «За 25 лет мы даже ни разу не поругались, — рассказывал в интервью «РБК Уфа» Ильшат Нигматуллин. — Мы родственники. Моя супруга — это сестренка Андрея Геннадьевича. Мы дополняем друг друга».

От интервью для этой статьи Андрей Назаров и Ильшат Нигматуллин отказались. Нигматуллин передал через пресс-секретаря, что перед тем, как перейти на работу в правительство Башкирии, Назаров продал ему долю в «Гранель» и теперь ничем не владеет. Действительно, единственным бенефициаром ООО «Гранель», которое выступает застройщиком нескольких последних по времени объектов девелопера, является Ильшат Нигматуллин. Однако Forbes обнаружил, что начиная с 2002—2003 годов большинство компаний группы оформлялись не на Назарова и Нигматуллина, а на их жен. «Лицо Башкирии — не усы и не глаза, а вольный дух и свежая роса, толпа друзей и хор внучат, а также женщины, которые молчат» — так заканчивается юбилейная песня группы «Башкиры». Лариса Назарова является учредителем 80 компаний, Светлана Нигматуллина — 70.

Семье Назаровых и Нигматуллиных принадлежат гостиницы, рестораны, торговые центры и логистические комплексы в разных городах Башкирии. А в Московском регионе они вводят сотни тысяч квадратных метров жилья.



Единственным бенефициаром ООО «Гранель», которое выступает застройщиком нескольких последних по времени объектов девелопера, является Ильшат Нигматуллин. Фото newvz.ru

От рынков к стройке

Андрей Назаров родился в 1970 году в Башкирии, его отец был шофером, мать бухгалтером. Будущий основатель «Гранель» вырос в городе Сибае с населением около 60 000 человек, ближайший крупный город — почти полумиллионный Магнитогорск в Челябинской области находится в 70 км. Отец Назарова умер, когда тому было 16 лет, в семье, кроме сына, была еще дочь-второклассница, поэтому Назаров поступил в Сибайский горно-обогатительный техникум и «параллельно начал зарабатывать», как сказано в его официальной биографии. Позже он получит высшее образование, причем не одно, а целых три, окончив Алма-Атинский институт народного хозяйства, Академию государственной службы при президенте Республики Башкортостан и Магнитогорский государственный технический университет.

Назаров сначала работал снабженцем, потом, часто совершая по учебным делам поездки в Казахстан, основал с друзьями компанию «БашКазРос», которая занималась поставками в Россию продуктов и товаров народного потребления. В 1998 году Назаров стал самым молодым депутатом городского совета Сибая, а в 1999 году нащупал золотую жилу — основанная им компания «Башкирский торговый дом» получила на общественных началах статус представительства Башкортостана в Магнитогорске и стала дилером Магнитогорского металлургического комбината. Уже тогда проявилось умение Назарова налаживать нужные связи: по данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей ЗАО «Башкирский торговый дом» (БТД) с долей в 5% был Вадим Хафизов, полный тезка сына постоянного представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Мухаматуллы Хафизова. У Назарова и Нигматуллина, который на год моложе Назарова и всегда следовал в его фарватере, на двоих было 23%, крупнейший пакет.

БТД поставлял на комбинат в Магнитогорске дизтопливо, бензин, этиловый спирт, топочный мазут, стройматериалы, стальные канаты, пиво, сахар, а взамен получал металлопрокат и трубы. Позже Назаров развернул в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и других городах сеть баз про приему лома черных металлов. В 2002 году компания поставила «Магнитке» 100 000 т лома черных металлов, а взамен получила 71 000 т металлопроката. В 2002 году оборот «Башкирского торгового дома» составлял 300 млн рублей. В интервью РБК-ТВ Назаров рассказывал, что перед тем, как стать депутатом Госдумы в 2007 году, он продал бизнес акционерам УГМК.

К 2003 году «Башкирский торговый дом» построил в Сибае торговый комплекс «Зауралье» площадью 2000 кв. м и гостиницу «Золотая юрта». Фото 101hotels.ru

«В 2000 году началась веха строительного бизнеса в жизни Андрея Назарова», — рассказывает его официальный сайт. К 2003 году «Башкирский торговый дом» построил в Сибае торговый комплекс «Зауралье» площадью 2 000 кв. м и гостиницу «Золотая юрта» — оба объекта работают до сих пор и входят в портфель коммерческой недвижимости под управлением компании «Аструм». В многофункциональный комплекс «Красная Башкирия», построенный основателями «Гранель» на окраине Сибая, не раз приезжал Муртаза Рахимов и ставил в пример коммерсантов, которые инвестировали в этот проект десятки миллионов рублей. Сегодня под управлением группы «Аструм», которую возглавляет сын Назарова Денис, больше 250 000 кв. м коммерческой недвижимости — бывшие городские рынки в Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, Туймазы, автоцентр, база отдыха «Башкирская деревня», оптово-розничная база «Зумара», кинокомплекс «Октябрь» в Салавате.



«На этих объектах основные площади сданы индивидуальным предпринимателям в мелкую нарезку, — говорит брокер, работающий с этим сегментом недвижимости. — Представлены и сетевые ретейлеры, например «Спортмастер», «Пятерочка», «М.Видео». В целом такие проекты являются вполне успешными и доходными, благодаря расположению в городах с невысоким уровнем конкуренции, большой доле несетевых операторов, бюджетному товару». По словам эксперта, крупные компании в таких небольших городах могут платить по 2000—3500 рублей за кв. м в год, а индивидуальные предприниматели — по 5000 рублей и выше. «У «Гранель» есть коммерческая недвижимость в Башкирии, которая позволяет им закрывать кассовые разрывы в строительстве», — объясняет другой брокер. Годовой арендный доход от этой недвижимости может составлять сотни миллионов рублей.



К саммиту ШОС, на который в 2015 году в Уфу приезжали Владимир Путин и Си Цзиньпин, Назаров и Нигматуллин построили пятизвездочный отель Crowne Plaza Ufa, вложив в него 2 млрд рублей. Осенью 2019 года башкирские предприниматели наконец вышли на рынок торговой недвижимости Уфы, купив торгово-развлекательный центр «Мир» площадью 50 375 кв. м. По данным «Коммерсанта», по 37,5% акций компании-покупателя принадлежат Светлане Нигматуллиной и Ларисе Назаровой.

Еще одной торговой площадкой компании являются первые этажи в построенных ею комплексах. Под управлением УК «Аструм-Москва» уже около 300 000 кв. м таких помещений. «Ставки аренды помещений в этих подмосковных жилых комплексах примерно в два раза ниже, чем ставки на аналогичные помещения в пределах старой Москвы, которые в среднем составляют 2000—3000 руб. за кв. м. Традиционно в аренде подобных помещений заинтересованы продуктовые магазины, салоны красоты», — говорит руководитель отдела стрит-ретейла компании JLL Екатерина Подлесных. Эта недвижимость «Гранель» может генерировать больше миллиарда рублей арендного дохода в год.



«Гранель» попала в список из топ-10 застройщиков, которые были утверждены Министерством строительства Московской области. Фото granelle.ru

Подмосковные вечера

В декабре 2003 года Андрей Назаров встречал в Сибае высокопоставленного гостя — депутата Госдумы от Магнитогорского одномандатного округа, главу думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова, который приехал поддержать на выборах Муртазу Рахимова. В 2007 году самого Назарова избрали в Госдуму и он стал заместителем Крашенинникова в комитете по законодательству. Депутатом этого же созыва был будущий губернатор Московской области Андрей Воробьев. Радий Хабиров с 2009 года курировал в Администрации президента РФ работу с депутатами Госдумы.

В 2010 году компания «Новые краматорские заводы» Назарова и Нигматуллина купила 150 квартир в строящемся ЖК «Щитниковский лес» в Балашихе. К тому моменту компания «Гиза XXI век» уже задерживала сроки ввода, и деньги от башкирских инвесторов внушили надежду дольщикам. Но в итоге «Гранель» не смогла заставить застройщика выполнять обязательства и перепродала квартиры организации «Союз застройщиков». Достраивать «Щитниковский лес» взялся в 2014 году еще один подмосковный девелопер — группа МИЦ.

Первый неудачный опыт на столичном рынке Нигматуллина и Назарова не смутил. Они купили землю в Балашихе и запустили строительство жилых комплексов «Лесной городок» (190 000 кв. м) и «Алексеевская роща» (497 000 кв. м). Объекты были достроены быстро: в 2013 и 2015 годах соответственно.

В 2012 году губернатором Московской области стал Андрей Воробьев. Два подмосковных девелопера рассказали Forbes, что знакомство Андрея Назарова с Андреем Воробьевым по работе в Госдуме отчасти помогло «Гранель» закрепиться на подмосковном рынке. «Тогда были совершенно другие правила работы на рынке, — вспоминает руководитель комитета по строительству «Опоры России», омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский. — Большинство вопросов решалось в режиме ручного управления. 2010 год — это был первый год после кризиса 2008 года, когда бизнес начал быстро ориентироваться и выходить из спящего режима».



Нигматуллин и Назаров купили землю в Балашихе и запустили строительство жилых комплексов «Лесной городок» (190 000 кв. м) и «Алексеевская роща» (на фото). Фото granelle.ru

За несколько лет Московская область вышла на первое место по вводу жилья в России. В 2013 году лидером в Подмосковье была компания Су-155, но уже через 2 года она обанкротилась. Области нужно было срочно достроить за ней жилые дома и социальные объекты. «Гранель» попала в список из топ-10 застройщиков, которые были утверждены Министерством строительства Московской области.

«Это были понятные губернатору юридические лица, которые взялись за такие объекты, — говорит Котровский. — Кому-то нужно было доделать, что осталось от Су-155». «В данном случае они вытянули, а могли кончить как многие другие, — говорит один из топ-менеджеров консалтинговой компании. — За Су-155 социальную инфраструктуру достраивал Urban Group, который и сам обанкротился через пару лет. Почему у «Гранель» получилось? Только на собственном рвении».

Партнером «Гранель» по подмосковным проектам стала группа ГВСУ «Центр», которая имела домостроительные комбинаты, выпускающие собственные серии домов, что позволило экономить при строительстве жилых комплексов. «Мы не платим проценты за банковские кредиты, не держим у себя проектные институты и бетонные заводы», — рассказывал Нигматуллин в интервью «Ведомостям».

Компания ищет подрядчиков по всей России и СНГ, например, некоторые ее жилые комплексы разрабатывал проектный институт из Узбекистана.

Компания взяла «на достройку» шесть проектов. Среди них ЖК «Эко Парк Нахабино» в Красногорском районе, на его месте «Гранель» теперь возводит ЖК «Малина». Компания достраивает комплексы «Высокие жаворонки» в Одинцове, «Эстет» в Подольске, «Квартал Европа» в Балашихе и 25–этажный дом в Королеве. Еще компания вложила 660 млн рублей в достройку проблемного ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе. На счету «Гранель» ввод 2 650 квартир «достроенных» для «обманутых дольщиков».

Компания вложила 660 млн рублей в достройку проблемного ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе. Фото novostroykin.ru

Отвечая на вопрос радио «Коммерсант-ФМ» в феврале 2017 года, Ильшат Нигматуллин признался: «Честно скажу, наверное, никто из девелоперов не хочет достраивать чужие объекты. Это на самом деле правда. У нас особого желания достраивать за кого-то объекты нет. Но разные примеры бывают».

«Они очень технично договорились с Московской областью по этим объектам, — объясняет генеральный директор НДВ-Недвижимость Александр Хрусталев. — Достраивая проекты, они берут компенсационными площадями. Им увеличивают технико-экономические показатели, где-то делают привилегии».

Сейчас у «Гранель» в продаже квартиры в 11 жилых комплексах в Подмосковье и Москве с громкими названиями, такими как «Государев дом» и «Императорские Мытищи», например. У компании можно купить «императорскую» студию площадью 16 кв. м или однокомнатную квартиру площадью 20 кв. м. «Они продают квартиры-семечки», — шутит руководитель конкурирующей с «Гранель» девелоперской компании. Судя по трехкратному росту выручки, «семечки» разбирают бойко.

