Девять друзей Хабирова: кому достались ключевые портфели в башкирском правительстве?

Тренд на нацпроекты и «цифру»: власть Башкирии трансформировалась и обновилась свежей кровью

Радий Хабиров наконец объявил состав правительства Башкирии. И как ранее предсказывало «Реальное время», республика остается без премьера: эту должность будет занимать глава региона. Топ-менеджерами исполнительной власти республики стали бизнесмен Андрей Назаров и куратор Зауралья Илшат Тажитдинов, давние знакомые для жителей республики. Получили свои кабинеты в Белом доме и новые чиновники. Эксперты, оценив состав обновленной власти, считают, что Хабиров взял курс на реализацию нацпроектов. В подробностях разбирался корреспондент «Реального времени».





Хабиров на трех стульях

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров, наконец, объявил состав правительства республики. Напомним, еще на прошлой неделе «Реальное время» сообщало, что Хабиров в понедельник должен представить обновленную структуру правительства региона. Также в Белом доме произошли любопытные структурные изменения.

Отметим, 8 сентября Радий Хабиров был выбран главой республики. В Единый день голосования он пообещал в случае своей победы сформировать состав правительства до 19 сентября. При этом он добавил, что большинство руководителей остаются работать на своих местах. Однако прошло более месяца с обозначенной даты, а Хабиров все не объявлял свою обновленную команду.

Наша интернет-газета предсказывала, что Радий Фаритович одновременно займет два кресла, что собственно и произошло. Помимо того, что он избран главой региона, теперь Хабиров возложил на себя обязанности премьер-министра РБ. Источники «Реального времени» связывали это решение с проблемами при назначении на этот пост Андрея Назарова. Хабиров возглавил правительство республики в соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии.

«Указом установлено, что глава региона руководит деятельностью правительства Башкирии и членов правительства РБ, при этом заместители премьер-министра правительства РБ курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Кроме того, Радий Хабиров на днях был утвержден секретарем республиканского отделения партии «Единая Россия». Таким образом, он занял и пост главы реготделения правящей партии. Прежний лидер башкирских единороссов — спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев, возглавлявший республиканскую ячейку партии, — оставил этот пост в ЕР.

Исполком башкортостанского отделения «Единой России» возглавил Рустем Ахмадинуров. Такое решение принял политсовет республиканского подразделения партии. За день до этого, Хабиров и еще 12 губернаторов обратились к председателю партии Дмитрию Медведеву с предложением встать им у руля региональных отделений «Единой России». Премьер эту инициативу одобрил.

Без премьерства

У Хабирова теперь будут работать два первых заместителя — это знакомые жителям республики Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. Первый будет координировать работу правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей, поставленных в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года.

Сопредседатель «Деловой России», уроженец Баймака, Андрей Назаров еще с дохабировских времен считался одной из самых влиятельных персон в республике. С приходом Хабирова в республику Андрей Геннадьевич, находивший общий язык и с Рустэмом Хамитовым, только улучшил свои позиции в рейтинге региональных элит, попав в топ-10. К слову, назначенного недавно бизнес-омбудсмена республики Флюра Асадуллина называют креатурой Назарова.

Обойдя работу в Красногорске, он органично влился в команду тогда еще врио главы РБ. Вместе они появлялись на различных экономических и инвестиционных форумах. К слову, знакомы они еще со времен «бабая». Нынешний «башлык», вероятно, использует лоббистские возможности олигарха, чтоб повлиять на деловую жизнь региона. Присутствовал он и на встрече руководителя республики с жителями Сибая по поводу экологической ситуации в городе.

В СМИ периодически всплывает информация о якобы его судимости за групповое изнасилование в Сибае в 1986 году. Однако суд признал информацию об изнасиловании недостоверной.

Назаров успел побывать депутатом Госдумы (по спискам башкирской «Единой России» избран в 2007 году). Еще до возвращения в Уфу он развернул мощный строительный бизнес. Его компания «Гранель-недвижимость» является одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Москве и Подмосковье. Уфу он тоже не забывал: в башкирской столице построил здание Пенсионного фонда, гостиницу Crowne Plaza Ufa (бывший отель Sheraton).

Летом прошлого года он выкупил уфимскую франшизу РБК. Аффилированная с ним компания «Аструм» управляет торговыми центрами в городах республики, кинотеатром в Салавате и другими объектами коммерческой недвижимости.

В сентябре глава РБ назначил Назарова и.о. вице-премьера республики. И многие эксперты всерьез заговорили, что соратник Хабирова станет уже премьером. Но назначение затягивалось, состав правительства республики все откладывалось. По словам политолога Дмитрия Михайличенко, в Кремле не согласовали Назарова его посту второго человека республики. Поэтому было принято такое решение: Назаров хоть и не председатель правительства, но по сути является таковым.

— Кандидатура Назарова достаточно спорная, — говорит Михайличенко. — С одной стороны, он хороший предприниматель. С другой стороны, эксперты говорят, что он будет заниматься лоббированием своих интересов. За пост премьера шла борьба между разными группировками. Например, на это место претендовал Ринат Баширов.

Удержался в правительстве

Другой назначенный первый вице-премьер Илшат Тажитдинов возглавил аппарат правительства республики. Он будет курировать вопросы обеспечения его деятельности и контролировать выполнение органами власти решений правительства, а также координировать региональный проектный офис. Ему же поручено взаимодействовать с полпредством в ПФО и с региональным парламентом.

Он, кстати, является зауральским земляком Назарова — родился в Баймакском районе республики. В рахимовские времена поработал на разных должностях в администрации президента Башкирии, в минфине РБ и первым проректором БашГУ. В 2010 году Рустэм Хамитов его поставил вице-премьером. Он долгие годы курировал Зауралье республики.

Но вытащить юго-восточную часть Башкирии из экономической ямы он фактически не смог, несмотря на различные принимаемые программы с выделением на их реализацию денег. Более того, в 2018 году Сибае, Баймакском и Белорецком районах произошли стычки с «межэтнической окраской», а в конце прошлого года задымился Сибайский карьер, о чем республиканские власти поначалу отмалчивались.

После смены первого лица республики Тажитдинов смог удержаться на политическом олимпе. В Сибае планировалось построить цементный завод с помощью китайского инвестора — ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Развернуть производство тракторов в Благовещенске собиралась еще одна компания из Поднебесной — «Чжифан». Однако эксперты сомневаются в реальном воплощении в жизнь этих проектов.

— Назначения вице-премьеров говорят о том, что приоритет в работе правительства будет отдаваться национальным проектам. На мой взгляд, Хабиров как опытный управленец создал определенную конкурентную среду в правительстве. Наличие двух первых вице-премьеров может создать некоторую конкуренцию, которая может пойти на пользу. Данная структура правительства не исключает дальнейшего назначения премьер-министра, поскольку это предусмотрено Конституцией РБ. Поэтому через некоторое время могут произойти новые изменения, — прокомментировал «Реальному времени» Равиль Ахтямов, digital-экономист, член ТРГ Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики «Сколково».

В бой идут одни старики

В правительстве будут семь вице-премьеров. Свои кресла сохранили Раиф Абдрахимов, Ильшат Фазрахманов, Ленара Иванова, Борис Беляев. Новыми заместителями премьер-министра правительства стали Фанур Ягафаров, Ирек Сагитов и Рустам Муратов.

Раиф Абдрахимов будет курировать строительный комплекс республики и дорожное хозяйство. Этот чиновник прошел красногорскую школу Хабирова. В 2017—2018 годах был вице-мэром Красногорска по вопросам архитектуры и строительства. Ранее он возглавлял МУП «Инвестиционно-строительный комитет» (ИСК) Уфы. Раиф Рамазанович родился в деревне Таваканово Кугарчинского района, то есть является земляком Муртазе Рахимову. По некоторым данным, он приходится дядей директору «СтроиТЭК» Айрату Вахитовичу Абдрахимову (его компания претендует на застройку территории вокруг бывшей Третьей соборной мечети и дома имама Сатаева). Отец директора — Вахит Абдрахимов — бывший мэр Стерлитамака, тоже уроженец Таваканово.

Ильшат Фазрахманов остается министром сельского хозяйства. Будучи замом премьер-министра, он также курирует работу минлесхоза, минэкологии, госкомторговли и управления ветеринарии. Летом он летал в Австрию, чтоб перенимать опыт европейцев в животноводстве и сохранении леса. Правда, злые языки судачили, будто там он встретился с Уралом Рахимовым (сыном первого президента РБ) и членами семьи Градволь (старшая дочь Радия Хабирова Светлана Градволь замужем за австрийским банкиром).

Бывший мэр Кумертау, а ныне министр ЖКХ Борис Беляев помимо своего ведомства курирует другие: министерства природопользования и экологии, а также тарифной политики. Ленара Иванова, доставшаяся Хабирову «в наследство» от Хамитова стала министром семьи, труда и социальной защиты. В ее сферу теперь входит и деятельность Минздрава.

«Новые парни» с любопытной биографией

Новый заместитель премьер-министра Фанур Ягафаров будет курировать деятельность министерства образования и науки, министерства культуры, управления по контролю и надзору в сфере образования, агентства по печати и СМИ республики. Представители уфимских СМИ его неплохо знают. Долгие годы он работал на башкирском телевидении, где вырос от корреспондента до замдиректора ГУП ТРК «Башкортостан». В 2016 году Рустэм Хамитов назначил его своим пресс-секретарем, освободив от этой должности Артема Валиева, который впоследствии возглавил ИА «Башинформ». В 2018 году Радий Хабиров оставил опытного журналиста на этом посту, а сегодня поднял его по служебной лестнице.

Другим вице-премьером назначен Ирек Сагитов, который работал заместителем начальника управления Росгвардии в РБ и был командиром уфимского ОМОНа. В правительстве он будет отвечать за работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитетов по ЧС и делам юстиции. Если о силовике в Башкирии знают не так много, зато более известна его дочь Гульназ, которая работала дознавательницей в отделе МВД по Уфимскому району. Осенью прошлого годп она обвинила в групповом изнасиловании трех коллег, старших по званию. Дело активно смаковали в прессе и соцсетях.

Новый заместитель премьер-министра Рустам Муратов назначен министром экономического развития и инвестиционной политики. Он будет курировать работу министерства цифрового развития, госкомитетов по предпринимательству, туризму и внешнеэкономическим связям. Является человеком Андрея Назарова: трудился топ-менеджером в ГК «Гранель».

— У Хабирова есть и карт-бланш, есть и ограничения, — отмечает Дмитрий Михайличенко. — Ряд группировок в структурах власти ему помогает, ряд препятствует. Как мы видим, не все проходит гладко с назначениями (прокурора, премьера и т.д.). По новым лицам (например, Муратов) в правительстве мы видим, что влияние Назарова достаточно велико. Де-факто Хабиров сделал что хотел, но номинально не все получилось: Назарова он не смог поставить премьером.

Структурные изменения

Также Хабиров объявил о структурных изменениях в Правительстве РБ. В структуру исполнительной органов государственной власти теперь входит 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управления, одно агентство и одна инспекция. Большинство ведомств сохранили свои названия и руководителей.

Но были и некоторые изменения. Так, Госкомитет по предпринимательству и туризму разделили на две структуры — на Госкомитет по предпринимательству и Государственный комитет по туризму. Министерство экономического развития преобразовано в министерство экономического развития и инвестиционной политики. Министерство промышленности и инновационной политики стало министерством промышленности и энергетики. Министерство образования преобразовано в Министерство образования и науки. Государственный комитет по информатизации «вырос» до Министерства цифрового развития государственного управления. Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития стал называться Госкомитетом по конкурентной политике.

Получили свои портфели и другие чиновники. Новым министром земельных и имущественных отношений республики стала Гульшат Арсланова. Максим Забелин назначен министром здравоохранения, Амина Шафикова — министром культуры, Геннадий Разумикин — министром цифрового развития, Руслан Хабибов — министром молодежной политики и спорта, Александр Шельдяев — министром промышленности и энергетики. Римма Бойцова стала руководителем госкомитета по предпринимательству, Денис Булатов возглавил госкомитет по конкурентной политике, Фарит Гумеров — госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Алексей Гусев — госкомитет по защите прав потребителей, Руслан Мирсаяпов — госкомитет по внешнеэкономическим связям, Тимур Мухаметьянов — госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству, Салават Нафиков — госкомитет по туризму, Борис Мелкоедов — агентство по делам печати и СМИ, Азат Зиганшин — управление ветеринарии, Ильгам Фаткуллин — управление по делам архивов.

— Хабиров отдал приоритет развитию цифровой экономики, для этого создал отдельное Министерство цифрового развития госуправления. У него появился куратор в лице вице-премьера Рустама Муратова. На днях у меня была встреча с Радием Хабировым в Сколково. Он ясно дал понять, что планирует развивать направление цифровизации, и подписанное соглашение с фондом «Сколково» является залогом его намерения, — рассказал Равиль Ахтямов.