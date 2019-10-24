Год в Башкирии: что успел Александр Сидякин в администрации главы РБ?

Второй человек в иерархии власти республики и замах на губернаторство

Сегодня исполняется ровно год, как бывший думский «татарин» Александр Сидякин возглавил администрацию главы Башкортостана. За это время он стал одним из самых влиятельных людей в Уфе, органично влившись в местные элиты. Однако эксперты не исключают, что амбициозный политик может взобраться еще выше по карьерной лестнице. С какими вызовами пришлось столкнуться Сидякину в Башкирии и смог ли он с ними справиться, разбирался корреспондент «Реального времени».

Из Уфы в Москву и обратно через Казань

24 октября 2018 года руководителем администрации главы Башкортостана стал Александр Сидякин. Ради переезда в Уфу ему пришлось распрощаться с депутатским мандатом в Госдуме, где он представлял Татарстан. За две недели до этого Башкирию возглавил Радий Хабиров. Вокруг руководителя республики начала формироваться своя команда. И в новый призыв попал его давний соратник. Причем он избежал работы в Красногорске, в отличие от некоторых других представителей нынешней генерации башкирской власти.

Хабиров и Сидякин познакомились осенью 2003 года во время кампании по выборам президента Башкортостана. Первого только назначили на пост руководителя администрации Муртазы Рахимова, а второй уже был известен как юрист по избирательному законодательству, принимавший участие в разных предвыборных кампаниях. В 2003 году он пытался с помощью жалоб на нарушения во время агитации снять с предвыборной гонки главных соперников Рахимова — Сергея Веремеенко и Ралифа Сафина. Но влиятельные кандидаты удержались и заметно потрепали нервы тогдашнему истеблишменту.

Кроме того, Сидякин и Хабиров работали во время предвыборной кампании в уфимский горсовет летом 2005 года, когда на значительную часть мест в городском совете претендовали люди Урала Рахимова. В то время отношения между отцом и сыном Рахимовыми переживали конфликт. Юридические нюансы, за которые цеплялись члены избирательных комиссий, отчитывавшиеся напрямую в башкирский Белый дом (то есть Хабирову и Сидякину), не позволили Рахимову-младшему провести своих людей в горсовет. Впоследствии Сидякин возглавил местное отделение «Справедливой России». Когда Радий Фаритович перебрался в столицу, его соратник тоже покинул республику, дважды избрался в нижнюю палату российского парламента от Татарстана и вернулся в Уфу через 9 лет. Так что свое 40-летие в ноябре 2018 года он встретил уже в новом статусе.

До прошлого года Александр Геннадьевич частенько мелькал в СМИ, раздавал интервью, комментарии и писал авторские колонки (в том числе для «Реального времени»). Позволял себе делать довольно резкие заявления. Также любил экстремальные путешествия — покорял вершины и даже терялся в Антарктиде, чем привлекал к себе дополнительное внимание журналистов.

Возглавив хабировскую администрацию, он признался нашему корреспонденту, что его новая ответственная должность подразумевает меньшую публичность, а сам он перестает быть «самостоятельной политической фигурой». Однако меньше упоминаться в прессе он не стал, правда, теперь о нем чаще пишут уже региональные издания.

Самостоятельная фигура

Политолог Николай Евдокимов отмечает, что руководитель администрации главы РБ является ключевой должностью в административной структуре региона.

— На сегодняшний день в условиях отсутствия премьер-министра руководитель администрации главы Башкортостана — второй человек в иерархии власти, — подчеркивает он. — В отличие от правительственных должностей, пост руководителя администрации главы республики никогда не был публичным. И это назначение поначалу не вписывалось в традиционную карьеру Сидякина, который был политиком публичным. Однако отсутствие публичности никак не влияет на реальный статус человека, занимающего эту должность.

По некоторым данным, Сидякин — ставленник Москвы, а не лично Хабирова. Поэтому он может вести себя более самостоятельно, чем многие другие башкирские чиновники. Нередко руководителя администрации главы РБ называют одной из самых влиятельных фигур в республике. Подтверждает этот тезис и рейтинг элит, составленный экспертами «Реального времени». В башкирском топ-100 он занял вторую строчку, уступив первое место лишь «башлыку».

Процесс вхождения в местные элиты для него прошел довольно гладко. Евдокимов говорит, что Сидякин — не чужой человек для республики, он здесь работал достаточно длительное время, его тут знают и помнят. Со сменой власти в республику пришли люди, хорошо знакомые с Хабировым и Сидякиным.

— Внутри политической элиты всегда идет борьба за влияние, за место под солнцем, поэтому рано говорить о полной консолидации политической элиты, — продолжает политолог. — Процесс борьбы будет продолжаться в любой системе, в том числе в республике.

К слову, среди его конкурентов в СМИ называются имена других хабировских приближенных — Ростислава Мурзагулова (председатель совета директоров ИА «Башинформ») и Рината Баширова (замруководителя администрации главы РБ). Однако многие эксперты отмечают, что отношения у Сидякина и Мурзагулова вполне ровные. Они работали долго и весьма успешно в предыдущие годы.

— Они с Ростиславом вообще друзья, — сообщил в интервью нашему корреспонденту политолог Аббас Галлямов. — Между Мурзагуловым и Сидякиным исторически существует дружба.

Выборы, кадры, «Сколково»



Связи руководителя администрации главы РБ с федеральными политиками, с представителями бизнеса оказываются полезными для республики. За год на него было возложено немало задач, с которыми он успешно справился.

— Весь год у Сидякина был посвящен нескольким вопросам. Самый основной — проведение выборов главы региона. Ему необходимо было обеспечить определенный результат, который и был достигнут, — сказал Евдокимов.

Действительно, выборная кампания для Сидякина и его шефа прошла блестяще. Радий Хабиров выиграл в первом туре, набрав 82,02% голосов. Однако среди других претендентов на пост «башлыка» оказалось несколько старых знакомых Александра Сидякина. Например, он трудился в ОАО «Туймазыстекло», а гендиректором компании был Владимир Барабаш. В Госдуме единоросс Сидякин работал вместе с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым. А с Константином Шагимуратовым он знаком со времен членства в башкирском отделении «Справедливой России».

Со второй задачей — выстраивание вертикали власти и взаимодействие главы региона с муниципалитетами — он тоже справился. Также Сидякин принимал участие в формировании «команды».

— Конечно, этим вопросом в первую очередь занимается сам Хабиров. Но администрация в этом деле играла важную роль. На Сидякина была возложена выработка единой позиции, по которой должна строиться кадровая политика. В первую очередь это оказалось создание команды внутри самой администрации — эта структура выполняет важные внутриполитические задачи, кадровые. В контексте привлечения сотрудников в администрацию Сидякин играл важную роль, — прокомментировал Евдокимов.

Несмотря на разные слухи и политические интриги, Римма Юрьевна по-прежнему занимает свое кресло и покидать его явно не собирается. Фото glavarb.ru

Среди креатур Сидякина называют имя Риммы Бойцовой, возглавляющей сейчас Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму. Несмотря на разные слухи и политические интриги, Римма Юрьевна по-прежнему занимает свое кресло и покидать его явно не собирается.

Она вместе со своим патроном организовала поездку Хабирова на московский форум «Открытые инновации — 2019», завершившийся вчера. И Сидякин может записать себе в актив подписание соглашения республики с фондом «Сколково» (председатель — Александр Дворкович). Башкирия теперь официально стала региональным оператором «Сколково», что открывает большие перспективы для башкирских резидентов (получение миллионных грантов, налоговые льготы и другие преференции).

С замахом на губернаторство?

Кроме того, Сидякина многое связывает с национальными регионами. Напомним, родился он в Карелии. Теперь работает в Башкирии. А в Госдуме он представлял Татарстан. Более того, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин даже признавался, что поначалу сопротивлялся попаданию Сидякина в нижнюю палату российского парламента через Казань.

— В итоге нас убедили, — говорил тогда председатель Госсовета РТ. — Сидякин активнее и грамотнее большинства действующих депутатов в Татарстане. Он занимается сложными проблемами — ЖКХ, сохранение национальных языков, он активный борец за позиции Татарстана.

Источник «Реального времени», близкий к правительству Башкирии, сообщил, что Сидякину даже предлагали место премьер-министра республики. Но он отказался от этого поста. Пока же премьерское кресло, на которое сватают и. о. вице-премьера Андрея Назарова, остается вакантным, однако федеральный центр, как говорят разные источники, не торопится согласовать эту кандидатуру. И не исключено, что Хабирову придется какое-то время посидеть на двух стульях, как в свое время это делал Рустэм Хамитов.

Не исключено, что Хабирову придется какое-то время посидеть на двух стульях. Фото glavarb.ru

— Вряд ли Сидякину нужно кресло премьера, — рассуждает Евдокимов. — Эта должность подразумевает решение экономических вопросов. Конечно, формально этот пост выше, но Сидякин — в первую очередь политик, он не занимается экономическими вопросами. В республике он достиг высшей для себя должности. В рамках исполнительной вертикали вряд ли у него есть возможности дальше расти. Его перспективы могут быть связаны с федеральной карьерой.

Собеседник «Реального времени» в администрации главы РБ не исключает, что Александр Сидякин может уйти губернатором в один из национальных регионов. Это вполне удовлетворит амбиции чиновника, талантливого в публичности и политических перформансах. Напомним, недавно агентство «Минченко консалтинг» оценило шансы главы Чувашии Михаила Игнатьева удержаться на своем месте весьма невысоко. Уедет ли Сидякин в Чебоксары, вернется ли в Москву или останется в Уфе, узнаем в ближайшее время.