«Африканская ферма» Оливии Шрейнер — настоящий бестселлер поздневикторианской эпохи

В 1883 году Оливия Шрейнер под мужским псевдонимом опубликовала роман-бестселлер, который стал манифестом «новой женщины»

Фото: Реальное время

В 1883 году роман «Африканская ферма» вышел в Лондоне под именем Ральфа Айрона и сразу привлек внимание читателей. Книгу переводили, переиздавали и обсуждали в Европе и Северной Америке. Ее автор, Оливия Шрейнер, долго оставалась в тени мужского псевдонима. Спустя десятилетия книга получила репутацию одного из первых феминистских романов, а сама Шрейнер стала заметной фигурой южноафриканской литературы и общественной мысли. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, кто такая Шрейнер, как рождалась книга и какой путь она прошла в России.

Кто такая Оливия Шрейнер

Будущая писательница родилась 24 марта 1855 года на миссионерской станции Виттеберген в Капской колонии. Ее отец Готлиб Шрейнер происходил из Германии и был методистским миссионером, мать Ребекка — англичанкой. В семье было двенадцать детей, Оливия стала девятым ребенком.

Семья жила небогато, поэтому полноценного образования будущая писательница не получила. Но она много читала самостоятельно. С семнадцати лет начала работать гувернанткой в семьях бурских фермеров. В течение следующих семи лет Шрейнер сменила пять мест работы в колонии. В этот же период она начала писать свои литературные произведения, среди которых романы «Ундина» (1928), «Африканская ферма» (1883), «От человека к человеку» (1926).

Все это время Шрейнер продолжала читать. Ее восхищали тексты Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера, Джона Стюарта Милля. Позже, уже в Лондоне, она вошла в круг радикальных интеллектуалов и познакомилась с Хэвлоком Эллисом, Элеонорой Маркс и другими участниками общественных и политических дискуссий. В 1884 году Эллис прочитал «Африканскую ферму» и выразил восхищение романом.

Южноафриканская писательница Оливия Шрейнер. скриншот с сайта Cape Town Museum

Помимо литературы, Шрейнер занималась активизмом. Она выступала за равноправие женщин, участвовала в суфражистском движении, писала о положении женщин и критиковала британскую колониальную политику в Южной Африке. В 1897 году писательница опубликовала «Рядового Питера Холкита в Машоналенде» — художественную критику политики Сесила Родса. Во время англо-бурской войны Шрейнер выступила против британской политики. Позднее ее все больше занимало положение африканского населения. В 1910 году Оливия вышла из Кейптаунской лиги за гражданские права женщин после того, как организация отказалась принимать в свои ряды представительниц небелой расы.

Общественные взгляды Оливии Шрейнер нашли продолжение в публицистике. В 1911 году вышла книга «Женщина и труд», где писательница отстаивала равенство мужчин и женщин. А в 1908-м, размышляя о будущем Южной Африки, она писала:

— Я уверена, что попытка строить жизнь нашей страны на различиях по расе или цвету кожи как таковых окажется для нас гибельной.

Как создавалась «Африканская ферма»

История романа началась на тех самых фермах, где Шрейнер работала гувернанткой. К 1879-му ранний вариант «Африканской фермы» уже был завершен. Сначала Шрейнер назвала роман «Торн-Клуф», затем — «Линдель». Окончательное название — «Африканская ферма» (в оригинале The Story of an African Farm переводится как «История африканской фермы») — появилось позже. В 1880 году Оливия отправила рукопись друзьям Мэри и Джону Браунам в Англию с просьбой найти издателя.

С первой попытки роман опубликован не был. Эдинбургский издатель Дэвид Дуглас предложил Шрейнер существенно переработать текст. Она внесла изменения и отправила рукопись другим издателям, но те также отказались ее печатать. В 1881 году писательница приехала в Англию с тремя рукописями. Она рассчитывала найти издателя и одновременно получить медицинское образование. Учебу в Эдинбургском королевском лазарете ей пришлось прекратить через несколько дней из-за проблем со здоровьем. Тогда она сосредоточилась на поиске издателя для романа.

Решающий шаг сделал писатель Джордж Мередит. Он работал читателем рукописей в лондонском издательстве Chapman & Hall и рекомендовал роман к публикации. В январе 1883-го издательство выпустило «Африканскую ферму» в двух томах. Вскоре вышло второе издание, а за жизнь Шрейнер роман выдержал 15 переизданий.

Первое издание «Африканской фермы» 1883 года с именем Ральфа Айрона на обложке. скриншот с сайта Raptis Rare Books

На титульном листе издательство указало имя Ральфа Айрона. Мужской псевдоним помог Оливии обойти предубеждение против женщин-писательниц, распространенное среди издателей того времени. Когда читатели узнали, что автор романа — женщина, книга стала предметом новых споров. Критики обсуждали ее взгляды на брак, религию и положение женщины. К слову, настоящее имя Шрейнер появилось на обложке второго издания, которое вышло в 1891 году. Роман переводили и на другие языки: голландское издание появилось в 1892-м, французское — в 1901-м, чешское — в 1903-м, а эсперанто-перевод — в 1934-м.

Свобода, вера и бунт: о чем «Африканская ферма»

«Африканская ферма» начинается как фермерская история на фоне южноафриканского Кару. Но Шрейнер не строит традиционный линейный сюжет. Она соединяет отдельные эпизоды, философские размышления, аллегории и диалоги. В центре оказываются три героя — Эмма, Линдель и Вальдо. Сначала они растут на ферме, затем покидают ее и пытаются самостоятельно определить свою жизнь. Писательница превращает фермерский роман в историю взросления и роман идей, где судьбы детей показывают разные отношения к полу, свободе и духовной жизни.

Три героя предлагают три разные модели человеческой судьбы. Эмма принимает традиционную роль женщины. Она связывает семейное счастье с замужеством и материнством. Линдель, напротив, стремится получить образование, самостоятельно распоряжаться своей жизнью и отказаться от зависимости от мужчины. Исследовательница Элейн Шоуолтер называет ее «первой полностью феминистской героиней» английской литературы. Вальдо проходит другой путь. В детстве он глубоко верит в Бога, но постепенно сталкивается с религиозными сомнениями. В конце он отказывается от прежней веры и ищет ответы в философии и науке. Его духовный кризис — вторая важная линия романа.

Через Линдель Шрейнер рассматривает положение женщины в викторианском обществе. Героиня выступает против брака, если он требует от женщины отказаться от самостоятельности. Она сравнивает брак без любви с торговлей и говорит, что женщина должна иметь возможность стать врачом, юристом или законодателем, а не довольствоваться ролью плохо оплачиваемой работницы. В другой реплике Линдель проводит параллель воспитания девочек с китайской традицией бинтования ног: общество заранее формирует женщину под определенную роль и постепенно ограничивает ее возможности.

Линдель отказывается выйти замуж за отца своего ребенка, потому что не хочет терять самостоятельность. При этом Шрейнер не изображает материнство однозначно. Линдель говорит о нем как о величайшем и благороднейшем человеческом труде, но одновременно и как о чем-то страшном. Роман не дает простой развязки конфликта между стремлением женщины к свободе и социальными нормами.

Кадр из фильма «История африканской фермы» (2004). Скриншот с сайта IMDb

В это время Вальдо проходит путь от строгой веры к сомнению, а затем к атеизму и интересу к природе. В одном из эпизодов он говорит, что любит Христа, но ненавидит Бога. Шрейнер соединяет реалистическое повествование с мистическими аллегориями, проповедями, снами и философскими рассуждениями.

Такая форма делает роман необычным для викторианской литературы. Шрейнер нарушает хронологическую последовательность, меняет повествовательные голоса и напрямую обращается к философским и социальным вопросам. Книга предвосхищает те формальные свободы, которые позднее станут характерными для модернистской прозы.

При этом современный читатель обратит внимание не только на его феминистскую проблематику. В романе явно ограничены изображения расовых отношений. Чернокожие персонажи занимают периферийное положение, почти не получают реплик, а некоторые описания используют расово уничижительную лексику своего времени. Одновременно идеи Линдель шире южноафриканского контекста и говорят о возможности их транснационального и транcрасового прочтения.

Русская история южноафриканского романа

В 1893 году петербургский «Вестник иностранной литературы» напечатал полный перевод романа под названием «История африканской фермы». Текст выходил в четырех номерах, с сентября по декабрь. Перевод выполнила Елизавета Бекетова — одна из заметных русских переводчиц своего времени. Она свободно владела европейскими языками, переводила Джордж Элиот, Чарльза Диккенса, Вальтера Скотта, Виктора Гюго и других авторов. Кстати, она была бабушкой Александра Блока по материнской линии. В «Автобиографии» поэт вспоминал, что она была «очень начитана и владела несколькими языками», а ее переводы отличались невероятной точностью.

Появлению романа предшествовала небольшая публикация Шрейнер в том же журнале. Она стала первой «визитной карточкой» писательницы для русского читателя. Сам перевод сопровождала заметка об авторе. В ней редакция объясняла, почему Шрейнер отказалась представлять привычную для европейской литературы «экзотическую» Африку. Писательница говорила, что «такие книги всего лучше пишутся в Лондоне», тогда как автор, изображающий знакомую ему действительность, сталкивается с тем, что «факты сильнее, чем он».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ее рассказы и другие произведения печатали «Нива», «Русская мысль», «Журнал для всех», «Литературные вечера», «Мир Божий», «Русское богатство», «Северное сияние», «Живописное обозрение» и другие издания. Книги Шрейнер выходили как для «интеллигентных читателей», так и в массовой серии «Книжка за книжкой». В 1899 году Максим Горький опубликовал в «Нижегородском листке» рассказы-аллегории южноафриканской писательницы и высоко оценил их, отметив «крупное идейное содержание» и «глубокую веру в силу человеческого духа».

В 1920-х годах произведения Шрейнер продолжили издавать. Но потом наступил длительный перерыв. Следующее крупное русское издание «Африканской фермы» появилось только в 1974 году. Московское издательство «Художественная литература» выпустило сборник избранных работ южноафриканской писательницы. В него вошел роман в переводе А. Клышко. Спустя более 50 лет журнал «Иностранная литература» сообщил о подготовке «Африканской фермы» к печати в переводе Елизаветы Бекетовой.

Издательство: «Иностранная литература»

Перевод с английского: Елизавета Бекетова

Количество страниц: 384

Год: 2026

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

