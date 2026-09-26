Уральский характер: как «Металлург» выгрыз победу у «Ак Барса»

У казанцев получили повреждения в матче Артем Галимов и Никита Дыняк

«Ак Барс» на выезде уступил «Металлургу» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы первыми вышли вперед, однако упустили преимущество в третьем периоде. О том, как наставник уральцев Андрей Разин извинился на пресс-конференции и какие поводы для размышлений дала эта игра Анвару Гатиятулину, — в материале «Реального времени».

После неубедительных игр с «Ладой» и «Сибирью» казанцев ждал лидер «Востока» — «Металлург»

«Ак Барс» и « Металлург» подходили к очному противостоянию в статусе двух сильнейших команд Восточной конференции. Между делом, незадолго до стартового свистка в Магнитогорске к ним затесался еще и «Нефтехимик».

Нижнекамцы проводят потрясающий сезон под руководством Игоря Гришина. Сегодня в первой половине дня «волкам» удалось разгромить в Астане крепкий «Барыс» со счетом 3:6. Так что нахождение «Нефтехимика» в топ-3 таблицы Восточной конференции язык не повернется назвать незаслуженным.



В свою очередь, противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» — это всегда любопытное, яркое и зачастую неожиданное по своей развязке зрелище.

Казанцы, вопреки скепсису экспертов, проводят уверенный старт регулярного чемпионата с точки зрения результатов. Но вот игра «Ак Барса» будто бы дает основания для разговоров о надвигающемся кризисе. Ни матч с «Ладой», ни встреча с «Сибирью» не получились убедительными для подопечных Анвара Гатиятулина. Неэтично будет упоминать такое слово, как «отскочили», ведь все-таки везет сильнейшим. Тем не менее было жутко интересно посмотреть, как «Ак Барс» будет справляться с соперником более высокого класса, коим, безусловно, является «Металлург».

У Кирилла Семенова уже 21 очко в составе «Ак Барса» в играх против «Металлурга»

Отдавая должное казанскому клубу, надо сказать, что в первых двух периодах коллектив Анвара Гатиятулина смотрелся очень неплохо. «Ак Барс» контролировал игру у бортов, не позволял проводить «Металлургу» легкие позиционные атаки. Тимур Билялов в воротах не давал повода усомниться в своей надежности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очередной гол-конфетку оформил на 19-й минуте в первом периоде нападающий Кирилл Семенов. После передачи от Семена Терехова форвард выкатился на рандеву с голкипером «Металлурга» Александром Смолиным, переложил шайбу под неудобную руку и точно бросил над щитком.

В этом сезоне Семенов набрал уже 9 (2+7) очков в 10 матчах за «Ак Барс». К слову, в играх против «Металлурга» в составе казанского клуба нападающий оформил уже 21 (7+14) очко на сегодняшний день. Кирилл Семенов — это, пожалуй, самый удачный трансфер «Ак Барса» за весь период работы генерального менеджера Марата Валиуллина.

Волевой камбэк «Металлурга» в третьем периоде. Галимов и Дыняк и получили повреждения

«Ак Барс», как и неделями ранее в Казани, рассчитывал взять сегодня очки в матче с «Металлургом». Однако уральцы сумели полностью перевернуть игру в третьем периоде. Сначала на 46-й минуте классным кистевым броском защитник Артем Минулин сравнял счет в матче. А чуть позже (49-я минута) нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко, реализовав большинство, вывел хозяев вперед.

— До ответной шайбы в целом контролировали матч. Затем соперник забил одну, после чего реализовал большинство. Сравнять не получилось, хотя практически все оставшееся время мы провели в зоне атаки. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, — резюмировал итоги матча на пресс-конференции Анвар Гатиятулин.

У «Ак Барса» был хороший шанс в концовке матча перевести игру в овертайм. Нападающий «Металлурга» Руслан Искахов заработал четырехминутное удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Пострадал в эпизоде у «Ак Барса» Никита Дыняк.

Казанцы настырно пытались раскачать оборону «Металлурга», играя в большинстве, но конвертировать остроту моментов в заброшенную шайбу у них не вышло. Отчасти из-за того, что не было на льду нападающего Артема Галимова. После столкновения с защитником «Металлурга» Макаром Хабаровым у форварда «Ак Барса» был рассечен до крови нос.

Как сообщил Анвар Гатиятулин, оба хоккеиста отправились на медобследование по окончании матча. Будут ли Галимов и Дыняк принимать участие в матче против «Барыса» — пока непонятно.

То же самое касается и голкипера Тимура Билялова. Есть ощущение, что вратарю точно нужна передышка от игры с «Барысом». На фоне травмы Максима Арефьева Билялов вынужден проводить все матчи без остановки. Сейчас в «Ак Барсе» вторым вратарем числится Александр Столпеченков. В прошлом сезоне ВХЛ в составе «Барса» он смотрелся здорово, был одним из открытий чемпионата. Своего шанса проявить себя в КХЛ он точно заслужил за последний год.

Андрей Разин почувствовал себя внутри мультфильма «Маугли»

Пресс-конференции главного тренера «Металлурга» Андрея Разина ждешь всегда с большим аппетитом. Потому что не знаешь, в какой момент наставник уральцев может полыхнуть и выдать огненный перформанс в беседе с журналистами.

Сегодня, на удивление, Андрей Владимирович был спокоен на пресс-конференции. Извинился за неэтичные высказывания в адрес Егора Яковлева, Владимира Ткачева, заявив о получении предупреждения от КХЛ за свое эксцентричное поведение. Но сделал это, разумеется, в собственной неповторимой манере.

— Я получил на днях строгое предупреждение, поэтому целиком и полностью признаю свою вину. Я извиняюсь перед всеми, естественно, я не должен себя так вести, сдерживать эмоции и так далее. Как-то так... Я себя сейчас чувствую, как в эпизоде в мультике «Маугли», когда стая волков бежит за кем-то там... У них вожак промахнулся, знаменитая фраза: «Акела промахнулся». А он промахнулся из-за чего? Потому что перед ним прыгнул тигр, и шакал кричит: «Акела промахнулся, Акела промахнулся». В общем, слова из песни не выкинешь, жизнь продолжается. Сейчас в меня летят камни и стрелы. Больше всего обидно за хоккеистов, которые позволяют себе... Они сейчас блогеры. Перед ними камеры, они говорят, что все знают. Конечно, ему в любой момент может позвонить какой-нибудь друг [из команды], расскажет, какой я плохой. Но я в этом сезоне ни разу еще ни на кого не кричал. Господа блогеры, которые сильно разбираются в хоккее, вы лучше что сделайте... Если у вас такие связи в командах, попросите видеотренеров прислать вам игру, проанализируйте, почему я после отдельного матча поменял того или другого хоккеиста. Не знаю, может, вы ленивые... В адрес меня летели стрелы, мол, Вова Ткачев сыграл всего 12 минут в игре с «Барысом», но никто не посмотрел, что мы почти весь период играли в меньшинстве, а Вова Ткачев в меньшинстве не играет. Вот была такая ситуация. Прежде чем кричать и ругаться, хотя бы немного анализируйте ситуации. Покажите, что разбираетесь в хоккее. По игре... Очень сложная игра была, очень сложный был предыдущий матч в Уфе. Вышли немного потерянными, что ли, хотя первый период хорошо провели. Может быть, где-то не хватило эмоций. Спасибо ребятам за концовку. Посмотрите, как ребята пластались, ловили на себя в концовке, а кто-то говорит, что у нас разлад в команде, — заявил Разин.

«Металлург» — «Ак Барс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

0:1 Семенов (Терехов, Яруллин, 18:11)

1:1 Минулин (Сиряцкий, Хабаров, 45:34)

2:1 Вовченко (Орехов, Тодд, 48:49, 5х4)

УКРК «Арена Металлург», Магнитогорск. 7234 зрителя.

