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Хабиров официально признан победителем выборов главы Башкирии

15:43, 10.09.2019
Хабиров официально признан победителем выборов главы Башкирии
Фото: kremlin.ru

Центризбирком Башкирии объявил Радия Хабирова победителем на выборах главы республики. Согласно окончательным данным, он набрал 82,02% голосов избирателей.

«Окончательный протокол о результатах выборов подписали члены ЦИК республики с правом решающего голоса, и принято постановление, в котором говорится, что избранным главой республики является Радий Фаритович Хабиров», — передает «РИА Новости» слова главы ЦИК РБ Илоны Макаренко.

Она отметила, что в ближайшее время будет объявлена дата инаугурации, где Хабирову вручат удостоверение главы республики.

Напомним, что накануне сообщалось, что инаугурация состоится 19 сентября.

ОбществоВласть Башкортостан
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