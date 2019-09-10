Хабиров официально признан победителем выборов главы Башкирии
Центризбирком Башкирии объявил Радия Хабирова победителем на выборах главы республики. Согласно окончательным данным, он набрал 82,02% голосов избирателей.
«Окончательный протокол о результатах выборов подписали члены ЦИК республики с правом решающего голоса, и принято постановление, в котором говорится, что избранным главой республики является Радий Фаритович Хабиров», — передает «РИА Новости» слова главы ЦИК РБ Илоны Макаренко.
Она отметила, что в ближайшее время будет объявлена дата инаугурации, где Хабирову вручат удостоверение главы республики.
Напомним, что накануне сообщалось, что инаугурация состоится 19 сентября.ОбществоВласть Башкортостан
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