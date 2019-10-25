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Хабиров возглавил «Единую Россию» в Башкирии

17:47, 25.10.2019 2
Хабиров возглавил «Единую Россию» в Башкирии
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров назначен секретарем республиканского отделения партии «Единая Россия». Таким образом, кроме должности руководителя республики он занял и пост главы реготделения правящей партии.

Исполком башкортостанского отделения ЕР возглавил Рустем Ахмадинуров, передает «Коммерсант». Такое решение принял политсовет республиканского подразделения партии.

Напомним, что накануне Хабиров и еще 12 губернаторов обратились к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву с предложением встать им у руля реготделений партии. Премьер эту инициативу одобрил.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03:26
    И почему это интересно балатируются, как самовыдвиженцы, а как выбрали сразу в единую...
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  • Анонимно 15:58
    Удивили
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