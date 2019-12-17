Суд арестовал сотрудника правительства Башкирии по обвинению во взятке

Кировский районный суд Уфы арестовал директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова, обвиняемого в получении взятки. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье».

Напомним, ранее сотрудника аппарата правительства Башкирии задержали при получении взятки в 3 млн рублей

Как сообщает региональный Следком, в декабре 2019 года чиновник за ускорение процедуры оплаты Министерством земельных и имущественных отношений республики выполненных работ в рамках государственных контрактов, а также за общее покровительство по службе в пользу предприятия потребовал от компании 3 млн рублей. Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ России с поличным, сразу же после получения взятки.