Бизнес-обзор: ОЭЗ «Иннополис» создала строительную компанию, «Нэфису» пригрозили банкротством

В «Корде» Миннахметовых сменился гендиректор

Фото: Реальное время

На этой неделе ОЭЗ «Иннополис» создала строительную компанию с «уставником» в 7,3 млн рублей, причем спустя месяц после смены гендиректора. Крымский поставщик бетона «Крым Инвест Строй» заявил о намерении обанкротить казанский «Нэфис», а в «Корд» семьи Миннахметовых пришла «свежая кровь». Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

ОЭЗ «Иннополис» создала строительную компанию

АО «Особая экономическая зона «Иннополис» на этой неделе зарегистрировала новую «дочку» — ООО «Строительная компания «Иннополис». В качестве основного вида деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий.

Уставный капитал «дочки» ОЭЗ составил 7,3 млн. Генеральным директором назначен Альберт Эбель. Размещена строительная компания в технопарке имени А.С. Попова.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Интересно, что в августе у особой экономической зоны сменился гендиректор. Ренат Халимов, возглавлявший ОЭЗ с 2018 года, покинул свой пост. «За восемь лет под его руководством особая экономическая зона значительно расширила масштаб деятельности и укрепила позиции одного из ключевых центров технологического развития и предпринимательства в России», — сообщала пресс-служба зоны. Конкретные цифры назвал «Реальному времени» министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин — количество компаний-резидентов выросло с 40 до 343, а число созданных рабочих мест достигло 14 тысяч.



На смену Ренату Халимову пришел Олег Протопопов. Он работает в ОЭЗ с 2017 года и занимался привлечением и развитием ИТ— и индустриальных компаний-резидентов.

Что касается непосредственно строительства, то ОЭЗ продолжает наращивать инфраструктуру для размещения компаний.

— Помимо двух действующих технопарков, заполненных на 85%, в 2025 году частный инвестор в рамках государственно-частного партнерства построил еще два здания общей площадью 62 тыс. кв. м, — говорил Ренат Халимов на праздновании 10-летия с начала строительства Иннополиса чуть больше года назад. Кстати, бывший управляющий ОЭЗ ушел на должность врио гендиректора АО «КМПО».

На данный момент в ОЭЗ работаю 343 компании, которые создали больше 13 тыс. рабочих мест. Инвестиции за все время составили 335 млрд рублей.



Крымский поставщик бетона пришел за казанским «Нэфисом»

ООО «Торговый дом «Крым Инвест Строй» сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании казанского АО «Нэфис Косметикс» банкротом. Об этом сообщается на сайте Федресурса. Суть претензий пока не раскрывается, в картотеке АС информация о судах между компаниями отсутствует.

«Крым Инвест Строй» зарегистрирован в Симферополе (Республика Крым), является производителем и поставщиком бетона разных марок. В прошлом году выручка превысила 5,4 млрд рублей, прибыль составила всего 5,4 млн рублей. Хотя еще в 2022-м поставщик бетона выходил на 168 млн рублей прибыли при выручке почти в три раза меньше — 1,9 млрд рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Показатели казанского «Нэфиса» за 2025 год внушительнее — 21,5 млрд выручки и 1,1 млрд чистого убытка. Стоит заметить, что это уже не первая попытка обанкротить татарстанского производителя. Компания фигурирует в пяти банкротных делах как должник с 2016 по 2023 год. Все они были завершены выплатой долгов.

В сети «Корд» Миннахметовых сменился гендиректор

В связанной с сетью салонов оптики «Корд» компании — ООО «Корд» — сменился гендиректор. Управляющий ею с декабря 2024-го Евгений Захватов уступил место Венеру Галимову. Компанией владеет семья Миннахметовых.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Стоит отметить, Евгений Захватов продолжает оставаться директором других компаний известной семьи: «Казанские аптеки», «Корд-Клиника», «Маркет-Ка», «Террамир». В «Корд-Оптике» руководителем с февраля 2025-го является Наиля Хафизова.

За два последних отчетных года выручка ООО «Корд» перевалила за миллиард. В 2024-м прибыль составила 178 млн рублей, в 2025-м — 111,7 млн.

Первый салон «Корд Оптики» открылся в 1998 году. Сейчас федеральная сеть состоит из более чем 130 салонов и работает в городах Татарстана, Самаре, Рыбинске, Уфе, Йошкар-Оле и Волжске. Также у «Корда» есть собственная клиника.



Бум инвестиций в частную медицину и ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях бизнеса. Накануне Инвестсовет одобрил максимальное количество частных инициатив в сфере здравоохранения. Нижнекамск получит два крупных учреждения: челнинская сеть клиник «Мед+» построит Центр восстановительной медицины с полным набором реабилитационных услуг, а «Атмосфера» — терапевтическую клинику с современным диагностическим оборудованием. Кроме того, Инвестсовет одобрил проект акватермального комплекса на берегу озера Средний Кабан и строительство гостиницы на территории спортивного комплекса «Динамо» в Мирном.

На пленарной сессии «Коммерческий транспорт России — 2026: анализ и перспективы» в рамках впервые проходящей в Казани выставки Comtrans 2026 констатировали: продажи грузовой и коммерческой техники у автопроизводителей продолжают снижаться второй год, но в этом году спад углубился, особенно у КАМАЗа. «Реальное время» поговорило с топ-менеджерами машиностроительных компаний и поинтересовалось их оценкой рынка.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru