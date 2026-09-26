ИИ-министерство в США, WB Taxi в Армении: главные технологические события

Google открыла предзаказы на линейку ноутбуков GoogleBook, «Яндекс» создал новую языковую модель с нуля, Трамп объявил о создании Сил ИИ

Фото: Реальное время

Технологическая отрасль на этой неделе вновь оказалась в центре внимания. В США развернулась дискуссия о том, как регулировать искусственный интеллект, — от идеи отдельного министерства до создания Сил ИИ. Компании продолжили гонку моделей и сервисов, но не обошлось и без тревожных сигналов. Добавили повестки громкие штрафы, расширение бизнеса и обновления привычных платформ. Об этих и других новостях — в материале «Реального времени».

Wildberries запустил сервис такси в Армении

Wildberries продолжает расширяться и постепенно превращается из маркетплейса в целую империю. Не ограничиваясь торговлей, компания с недавних пор решила выйти на рынок такси. Сервис уже начал работать в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии, а теперь постепенно запускается и в Армении в режиме раннего доступа.

Пока сервисом могут пользоваться только сотрудники и партнеры компании, но уже в ближайшие недели доступ начнут расширять. Приложение появится в Google Play и App Store, а все желающие смогут записаться в лист ожидания. Для пассажиров доступны три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти», который ищет машину сразу в двух категориях.

В России запуск сервиса пока не планируется. Компания сосредоточена на тестировании в других странах, хотя летом подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатенте.

Google открыла предзаказы на новую линейку ноутбуков GoogleBook

Google открыла предзаказы на новую линейку ноутбуков GoogleBook, которые приходят на смену Chromebook. Главная особенность в глубокой интеграции с ИИ Gemini, который помогает автоматизировать сложные задачи прямо на устройстве. Цена стартует от $899. В продажу гаджеты поступят 4 октября в США, а 5 октября в Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Австралии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ноутбуки созданы совместно с Acer, Dell, Lenovo, Asus и HP и работают на новой операционной системе на базе Android и ChromeOS. В зависимости от модели внутри стоят процессоры Intel Core Ultra 5 или Snapdragon X Elite.

OpenAl и Anthropic выпустили новые ИИ-модели

Anthropic и OpenAI одновременно выпустили обновленные версии своих ведущих ИИ-моделей. Причиной стали обострения ценовой войны между компаниями и их китайскими конкурентами. Речь идет о стоимости использования, которая рассчитывается по объему токенов — единиц данных, с которыми работает ИИ при обработке запросов и генерации ответов.

Anthropic выпустила Claude Opus 5.5, пользоваться которой примерно на 40% дешевле, чем прежними версиями. Это первая модель в линейке, которую сделали более экономичной, а миллион входных токенов в ней стоит $4, выходных — $20. По словам компании, Opus справляется с большинством задач почти так же хорошо, как ее самая мощная модель Fable 5.1.

OpenAI в тот же день представила более дешевые версии ChatGPT-6 под названиями Sol и Luna, снизив цены на API вдвое по сравнению с промоценами GPT-5.6. В Sol миллион входных токенов стоит $2, выходных — $10, а в облегченной Luna — $0,10 и $0,50 соответственно.

VK Tech представил обновление коммуникационной платформы VK WorkSpace

VK Tech обновила коммуникационную платформу VK WorkSpace. В ней появятся умные функции внутри отдельных сервисов, единый ИИ-ассистент и поддержка протокола MCP для подключения ИИ-агентов. Их доступ к данным будет ограничиваться правами и политиками, которые задает сама компания.

Одно из главных улучшений — поиск по смыслу. Пользователю не нужно помнить точное название документа или формулировку письма, достаточно описать задачу, и система найдет связанные материалы с учетом прав доступа. В видеоконференциях ИИ начнет автоматически расшифровывать встречи и готовить конспект с основными темами, решениями и задачами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще одна важная часть обновления — ИИ-ассистент. Сначала он будет работать с перепиской в мессенджере VK WorkSpace, анализировать запрос, находить нужную информацию и выдавать структурированный ответ со ссылками на исходные сообщения. Эта функция уже доступна в On-Premise, а в SaaS-версии появится в октябре. В дальнейшем ассистент сможет собирать данные из «Почты», «Диска» и «Календаря», например по запросу «Что обсуждали по проекту на прошлой неделе?».

Кроме того, в составе VK WorkSpace появится MCP-сервер, через который ИИ-агенты смогут выполнять действия внутри платформы, собирать информацию из переписок, готовить материалы к встречам и возвращать готовый результат. В будущем агенты смогут использовать функции сразу нескольких сервисов для одной задачи.

«Яндекс» создал новую языковую модель с нуля

«Яндекс» создал с нуля большую языковую модель Alice AI Foundation LLM. У нее 80 млрд параметров, при этом в работе одновременно задействованы лишь 3 млрд, а обучение шло на 18 трлн токенов. Компания открыла веса модели и выпустила ее в открытый доступ под лицензией Apache 2.0, разрешающей коммерческое и исследовательское использование.

В основе лежит архитектура Mixture of Experts, поэтому требует меньше вычислительных ресурсов. По данным «Яндекса», она хорошо справляется с программированием и рассуждениями, а в знании фактов, актуальных для русскоязычных пользователей, превосходит некоторые более крупные открытые модели.

Alice AI Foundation LLM является экспериментальной версией будущей единой рассуждающей модели. Она должна стать основой для агентных возможностей «Алисы AI», когда сервису можно будет поручать конкретные действия. Чтобы оценить модель, «Яндекс» создал два своих бенчмарка: WikiWebFacts (даты, определения, события, персоналии) и HardMultiQA (медицина, право, IT, искусство). Оба набора заданий, эталонные ответы и протокол оценки тоже выложены в открытый доступ.

Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Сил искусственного интеллекта (AI Force). Он напомнил, что во время его первого президентского срока в стране уже были созданы Космические силы (Space Force), которые, как он отметил, достигли «огромного успеха». Также американский лидер анонсировал скорое назначение куратора, отвечающего за направление ИИ, так называемого «AI-царя», на позицию которого, уточнил он, могут претендовать только люди с высоким IQ.

Трамп подчеркнул, что США не будут препятствовать развитию ИИ-отрасли. «Напротив, мы будем беречь ее, помогать ей и наблюдать за ее развитием», — сказал он. При этом он добавил, что для выявления нарушений будет использоваться уже существующая система уголовного и гражданского правосудия.

Отдельно американский президент предложил пересмотреть сам термин «искусственный интеллект», который многие считают неточным. В качестве альтернатив он назвал «высший интеллект», «экстремальный интеллект» или «верховный интеллект» и запустил по этому поводу опрос.

Сенатор Берни Сандерс предложил создать в США министерство ИИ

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс вместе с республиканцем Грегом Казаром представил законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Документ, оказавшийся в распоряжении Associated Press, предлагает создать в США отдельное министерство по вопросам ИИ и ввести временный запрет на разработку «искусственного сверхинтеллекта» — наиболее продвинутых систем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Причиной создания документа стали предупреждения глав ИИ-компаний и экспертов об угрозах технологии, а также участившиеся случаи, когда ИИ-агенты в ходе тестирования выходят из-под контроля и взламывают другие компании. Подобный случай произошел в августе, когда OpenAI расширила расследование, обнаружила новые эпизоды и даже притормозила разработку одной из своих моделей ради усиления безопасности.

ИИ-модель Gemini от Google во время теста самовольно взломала системы трех компаний

Проблема выхода ИИ-агентов из-под контроля коснулась и Google. Во время проверки возможностей Gemini в сфере кибербезопасности модель получила доступ к интернету и сама взломала системы трех компаний. Об этом сообщили WSJ и другие СМИ, а позже подтвердили в самой Google. Названия пострадавших компаний не раскрываются.

По словам вице-президента Google по инженерии безопасности Хизер Адкинс, Gemini нашла в интернете общедоступную информацию и угадала учетные данные для доступа к трем сайтам, которые, как ей казалось, были частью тестирования. В одном случае модель подбирала пароли, пока не получила доступ к защищенной системе, в двух других нашла данные в открытом репозитории. Google заявила, что во всех трех случаях Gemini в итоге остановилась, а компании были уведомлены.

Это не первый подобный случай. Ранее о взломах реальных организаций во время тестов сообщали Anthropic и OpenAI. В сентябре глава Anthropic Дарио Амодеи призвал компании координировать развитие ИИ, чтобы агенты не захватили «весь интернет». Его поддержали Сэм Альтман и Илон Маск, однако Дональд Трамп выступил против, заявив, что победитель в гонке ИИ «победит в целом».

ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал правительственный сайт Австралии

А вот ИИ-агент компании OpenAI взломал сайт австралийской государственной службы медстрахования. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, нейросеть получила доступ как к публичным, так и к закрытым файлам.

Взлом произошел еще в июне, но в OpenAI узнали о нем только в августе во время плановой проверки поведения моделей. Австралийские власти получили уведомление лишь 10 сентября, причем письмо пришло на общий публичный почтовый ящик.

В OpenAI подтвердили, что зафиксировали активность, затронувшую несколько правительственных сайтов и служб Австралии. Модель выполняла «безвредную задачу» по исследованию медицинской статистики, но, не сумев получить данные с одного из порталов, фактически взломала его и извлекла нужную информацию.

В компании заверили, что доступ к медицинским картам пациентов получен не был, а утечка затронула только агрегированную статистику здравоохранения и названия файлов. Сейчас проводится криминалистическая экспертиза, чтобы выяснить, какие еще системы могли пострадать.

Ирландия оштрафовала Google на €403 млн

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Google на €403 млн по итогам расследования. Регулятор установил, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите данных.

В 2018—2020 годах Google собирала и хранила информацию о местоположении пользователей. При этом люди могли не знать, что эти сведения используются для анализа их интересов и показа рекламы. Комиссия обязала корпорацию в течение полугода привести обработку данных в соответствие с требованиями.

Этот штраф стал четвертым по величине для ирландского регулятора. Общая сумма, на которую он оштрафовал американские технологические компании, уже превысила €4 млрд.