День в истории 31 марта: закончилась Ржевская битва, Россия решила продавать газ за рубли
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 31 марта 2025 года
Сегодня, 31 марта, отмечают Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Три года назад президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях, пять лет назад в Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома на период локдауна, 82 года назад завершилась Ржевская битва — одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Рене Декарт и Сергей Дягилев
- 1596 — французский философ, математик, физик Рене Декарт (скончался 11 февраля 1650 года). Создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции.
- 1685 — немецкий композитор, органист Иоганн Себастьян Бах (скончался 28 июля 1750 года). Считается одним из величайших музыкантов в истории классической музыки. Автор более тысячи музыкальных произведений.
- 1872 — русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев (скончался 19 августа 1929 года). Главным делом его жизни стали «Русские сезоны», где он собрал самых выдающихся деятелей искусства начала XX века.
- 1882 — русский поэт Корней Чуковский (скончался 28 октября 1969 года). Известен как автор детских стихотворных сказок «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Айболит», «Бармалей» и т. д.
- 1907 — советский военнослужащий, старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили (скончался 14 апреля 1943 года). Во время Великой Отечественной войны был захвачен в плен. Погиб в концлагере Заксенхаузен (Германия).
- 1958 — экс-директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», бывший исполнительный директор — главный редактор ТНВ, экс-министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.
- 1967 — основатель и директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.
- 1968 — настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин (скончался 26 января 2020 года). Он вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».
Кто скончался: Шарлотта Бронте и Михаил Румянцев
- 1340 — великий князь Московский (1325—1340) и Владимирский (1332—1340) Иван I Калита (родился в 1283 году). Его называют первым «собирателем русской земли».
- 1727 — английский физик, астроном, математик Исаак Ньютон (родился 4 января 1643 года). Один из создателей классической физики. Он объяснил движение планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли и открыл закон всемирного тяготения.
- 1855 — английская писательница Шарлотта Бронте (родилась 21 апреля 1816 года).Самое известное ее произведение — роман «Джен Эйр».
- 1894 — русский электротехник, изобретатель Павел Яблочков (родился 14 сентября 1847 года). Запатентовал лампу с дугой накаливания, внедрил систему электрического освещения на однофазном переменном токе.
- 1983 — советский артист цирка, известный как клоун Карандаш, народный артист СССР Михаил Румянцев (родился 10 декабря 1901 года).
Праздники: День бэкапа и День геноцида азербайджанцев
- Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Reddit в связи с тем, что 1 апреля в результате шуток случаются потери информации.
- День геноцида азербайджанцев. Утвержден 26 марта 1998 года президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым в память о Мартовских событиях — межэтнических столкновениях в марте 1918 года, приведших к многотысячным жертвам, в основном среди мусульман в Баку и других населенных пунктах Бакинской губернии.
События в истории: открытие Эйфелевой башни, новая редакция Концепции внешней политики России
- 1814 — после капитуляции Парижа в город торжественно вступили отборные части союзных войск во главе с императором Александром I и командующими союзными войсками.
- 1889 — в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. 31 марта конструктор Гюстав Эйфель установил на вершине башни французский флаг.
- 1896 — американец Уиткомб Лео Джадсон изобрел застежку, получившую название «молния».
- 1901 — был выпущен первый автомобиль Mercedes-Benz.
- 1943 — завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны, начавшаяся 8 января 1942 года.
- 1958 — Верховный Совет СССР одобрил решение прекратить ядерные испытания при условии, что другие ядерные державы сделают то же самое.
- 1966 — в СССР запустили первый искусственный спутник Луны. С космодрома Байконур осуществили пуск ракеты-носителя «Молния-М», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».
- 1992 — в Москве был подписан Федеративный договор, один из основных источников конституционного права Российской Федерации.
- 1999 — в США вышел фильм «Матрица», который стал одной из самых знаменитых научно-фантастических кинокартин.
- 2020 — в Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома на период действия режима полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Чтобы выйти из дома, необходимо было отправить на номер 2590 сообщение с текстом «Цель» и выбрать необходимую цифру, под которой подразумевались разные причины нарушения самоизоляции.
- 2021 — в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков», разработанную учеными Россельхознадзора.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. В частности, они должны открыть рублевые счета в банках России. Именно с этих счетов будет проводиться оплата газа. По словам президента, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях — это шаг к финансовому суверенитету страны.
- 2023 — Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. В новой версии обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.