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День в истории 31 марта: закончилась Ржевская битва, Россия решила продавать газ за рубли

00:00, 31.03.2025

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 31 марта 2025 года

День в истории 31 марта: закончилась Ржевская битва, Россия решила продавать газ за рубли
Фото: Реальное время

Сегодня, 31 марта, отмечают Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Три года назад президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях, пять лет назад в Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома на период локдауна, 82 года назад завершилась Ржевская битва — одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».

Кто родился: Рене Декарт и Сергей Дягилев

  • 1596 — французский философ, математик, физик Рене Декарт (скончался 11 февраля 1650 года). Создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции.
  • 1685 — немецкий композитор, органист Иоганн Себастьян Бах (скончался 28 июля 1750 года). Считается одним из величайших музыкантов в истории классической музыки. Автор более тысячи музыкальных произведений.
общественное достояние
  • 1872 — русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев (скончался 19 августа 1929 года). Главным делом его жизни стали «Русские сезоны», где он собрал самых выдающихся деятелей искусства начала XX века.
  • 1882 — русский поэт Корней Чуковский (скончался 28 октября 1969 года). Известен как автор детских стихотворных сказок «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Айболит», «Бармалей» и т. д.
  • 1907 — советский военнослужащий, старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили (скончался 14 апреля 1943 года). Во время Великой Отечественной войны был захвачен в плен. Погиб в концлагере Заксенхаузен (Германия).
  • 1958 — экс-директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», бывший исполнительный директор — главный редактор ТНВ, экс-министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.
  • 1967 — основатель и директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.
  • 1968 — настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин (скончался 26 января 2020 года). Он вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».

    Кто скончался: Шарлотта Бронте и Михаил Румянцев

    • 1340 — великий князь Московский (1325—1340) и Владимирский (1332—1340) Иван I Калита (родился в 1283 году). Его называют первым «собирателем русской земли».
    • 1727 — английский физик, астроном, математик Исаак Ньютон (родился 4 января 1643 года). Один из создателей классической физики. Он объяснил движение планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли и открыл закон всемирного тяготения.
    • 1855 — английская писательница Шарлотта Бронте (родилась 21 апреля 1816 года).Самое известное ее произведение — роман «Джен Эйр».
    • 1894 — русский электротехник, изобретатель Павел Яблочков (родился 14 сентября 1847 года). Запатентовал лампу с дугой накаливания, внедрил систему электрического освещения на однофазном переменном токе.
    общественное достояние
    • 1983 — советский артист цирка, известный как клоун Карандаш, народный артист СССР Михаил Румянцев (родился 10 декабря 1901 года).

      Праздники: День бэкапа и День геноцида азербайджанцев

      • Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Reddit в связи с тем, что 1 апреля в результате шуток случаются потери информации.
      Максим Платонов / realnoevremya.ru
      • День геноцида азербайджанцев. Утвержден 26 марта 1998 года президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым в память о Мартовских событиях — межэтнических столкновениях в марте 1918 года, приведших к многотысячным жертвам, в основном среди мусульман в Баку и других населенных пунктах Бакинской губернии.

      События в истории: открытие Эйфелевой башни, новая редакция Концепции внешней политики России

      • 1814 — после капитуляции Парижа в город торжественно вступили отборные части союзных войск во главе с императором Александром I и командующими союзными войсками.
      • 1889 — в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. 31 марта конструктор Гюстав Эйфель установил на вершине башни французский флаг.
      Реальное время / realnoevremya.ru
      • 1896 — американец Уиткомб Лео Джадсон изобрел застежку, получившую название «молния».
      • 1901 — был выпущен первый автомобиль Mercedes-Benz.
      • 1943 — завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны, начавшаяся 8 января 1942 года.
      • 1958 — Верховный Совет СССР одобрил решение прекратить ядерные испытания при условии, что другие ядерные державы сделают то же самое.
      • 1966 — в СССР запустили первый искусственный спутник Луны. С космодрома Байконур осуществили пуск ракеты-носителя «Молния-М», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».
      • 1992 — в Москве был подписан Федеративный договор, один из основных источников конституционного права Российской Федерации.
      • 1999 — в США вышел фильм «Матрица», который стал одной из самых знаменитых научно-фантастических кинокартин.
      • 2020 — в Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома на период действия режима полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Чтобы выйти из дома, необходимо было отправить на номер 2590 сообщение с текстом «Цель» и выбрать необходимую цифру, под которой подразумевались разные причины нарушения самоизоляции.
      • 2021 — в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков», разработанную учеными Россельхознадзора.
      • 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. В частности, они должны открыть рублевые счета в банках России. Именно с этих счетов будет проводиться оплата газа. По словам президента, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях — это шаг к финансовому суверенитету страны.
      Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru
      • 2023 — Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. В новой версии обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России.
      Галия Гарифуллина

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