День в истории 30 марта: прошло первое заседание Госсовета Татарстана, мусульмане отмечают Ураза-байрам
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 30 марта 2025 года
Сегодня, 30 марта, мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, который знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан. Пять лет назад на территории Татарстана в связи с пандемией коронавируса ввели режим полной самоизоляции, 30 лет назад прошло первое заседание Госсовета республики первого созыва, 55 лет назад на экранах впервые показали советский приключенческий фильм «Белое солнце пустыни». Главные события дня— в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: отец Донского Иван Красный и разработчик Ил-2 Сергей Ильюшин
- 1326 — великий князь Московский и Владимирский (1353—1359), отец Дмитрия Донского Иван II Красный (скончался 13 ноября 1359 года).
- 1746 — испанский художник Франсиско Гойя (скончался 16 апреля 1828 года). Среди известных картин — «3 мая 1808 года в Мадриде», «Семья Карла IV», «Автопортрет с доктором Арриетой» и т. д.
- 1776 — русский художник Василий Тропинин (скончался 15 мая 1857 года). Создатель знаменитого портрета поэта Александра Пушкина, картин «Кружевница», «Пряха», «Девушка с горшком роз» и др.
- 1853 — голландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог (скончался 29 июля 1890 года). Его работы, среди которых «Подсолнухи», «Ирисы», «Звездная ночь», а также автопортреты, оказали значительное влияние на живопись XX века. В его день рождения в 1987 году картина «Подсолнухи» была продана на лондонском аукционе за $50 миллионов.
- 1894 — советский авиаконструктор, единственный лауреат семи Сталинских премий Сергей Ильюшин (скончался 9 февраля 1977 года). Разработчик самого массового боевого самолета в истории — штурмовика Ил-2.
- 1926 — основатель IKEA Ингвар Кампрад (скончался 27 января 2018 года).
- 1962 — председатель Арбитражного суда Поволжского округа с 2013 по 2020 год, заместитель председателя Верховного суда РФ — председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ Юрий Глазов.
- 1968 — заместитель гендиректора ПАО «Татнефть», президент ХК «Нефтяник» Ринат Шафигуллин.
Кто скончался: единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов и актриса Людмила Гурченко
- 1999 — советский лингвист Юрий Кнорозов (родился 19 ноября 1922 года). Впервые в истории лингвистики нашел ключ к письменам майя и смог расшифровать их.
- 2003 — первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов (родился 26 сентября 1937 года).
- 2011 — советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР Людмила Гурченко (родилась 12 ноября 1935 года). Сыграла главные роли в фильмах «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Пять вечеров» и т. д.
- 2013 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Валерий Золотухин (родился 21 июня 1941 года). За всю жизнь снялся в 70 фильмах.
Праздники: День прогулки по парку
- Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр. Праздник разговения, который знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан. Он отмечается в первый день месяца Шавваль. Праздник является выходным днем в мусульманских странах, а также в ряде регионов России — Татарстане, Дагестане, Башкирии и др.
- День осведомленности о синдроме упущенных каникул. Появился в России год назад для того, чтобы обратить внимание на необходимость своевременного отдыха. Инициатором выступила одна из российских компаний по продаже авиабилетов.
- Международный день прогулки по парку. Неофициальный праздник.
События в истории: в Татарстане ввели локдаун, в России разрешили параллельный импорт
- 1613 — костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой знаменитый подвиг, приняв мученическую смерть, спасая новоизбранного русского царя Михаила Романова от иностранных захватчиков. Он завел польских интервентов в болотистый лес и даже под пытками не выдал местоположения монарха, который тем временем находился с матерью в Костроме.
- 1867 — подписан договор между Россией и США о продаже Аляски за 7,2 млн долларов. Аляска была открыта русской экспедицией под руководством М. Гвоздева и И. Федорова в 1732 году и считалась владением России в Северной Америке, однако содержать ее было дорого, поэтому землю решили продать. Официально церемония передачи состоялась 18 октября 1867 года.
- 1956 — вышел приказ Министерства культуры РСФСР №186 о присвоении Татарскому государственному театру оперы и балета имени татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
- 1970 — впервые на экранах был показан советский приключенческий фильм «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.
- 1976 — в лондонском клубе «100» состоялось первое полноценное выступление группы Sex Pistols. Этот день считается началом зарождения мирового панк-движения.
- 1981 — в СССР впервые ввели летнее время.
- 1995 — прошло первое заседание Государственного совета Республики Татарстан первого созыва. Его открыл председатель Центральной избирательной комиссии республики Марат Сираев. С этого созыва парламент начал работать на постоянной (профессиональной основе). На первом заседании председателем парламента был избран Василий Лихачев, его заместителями — Зиля Валеева и Ренат Харисов.
- 2016 — Арбитражный суд РТ признал основателя агрохолдинга «ВАМИН» Вагиза Мингазова банкротом и ввел процедуру реструктуризации долга.
- 2020 — на территории Татарстана в связи с пандемией коронавируса ввели режим полной самоизоляции. Исключением стали работники предприятий непрерывного производства, остальным покидать жилища можно было только в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора.
- 2022 — премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции.
- 2022 — президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).
- 2022 — Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством.
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