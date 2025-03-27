В Татарстане подросток предстанет перед судом за кражу телефонов

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане 17-летний житель Набережных Челнов станет фигурантом уголовного дела за кражу. Его обвиняют в тайном похищении имущества с незаконным проникновением в помещение. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

По версии следствия, ночью 7 января 2025 года юноша приехал в Елабугу с намерением обогатиться. Он разбил витрину магазина МТС с помощью автомобильного баллонного ключа и похитил 13 мобильных телефонов. Часть из них он сдал в ломбард. В результате его действий владелец магазина понес убытки более 320 тыс. рублей.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Следствие собрало достаточное количество доказательств, и дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина