Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг рейса Нижнекамск — Москва в Бегишево

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и выявила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолете. В результате пассажиру не были оказаны оплаченные услуги в установленный срок и он был отправлен в Москву другим рейсом.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В связи с выявленным нарушением транспортный прокурор внес представление руководителю авиакомпании.

Кроме того, в отношении должностного лица, допустившего овербукинг, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Данная статья предусматривает штраф для должностных лиц.

В октябре прошлого года Министерство транспорта России сообщило, что не планирует легализовывать овербукинг.



Овербукинг — это практика продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Она основана на предположении, что не все пассажиры явятся на рейс. Согласно Воздушному кодексу России, овербукинг не запрещен и не регулируется.

Рената Валеева