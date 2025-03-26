На улице Баумана в Казани произошел пожар в ресторане «Гудини»

Фото: Динар Фатыхов

На улице Баумана в Казани произошел пожар в ресторане «Гудини». Причиной задымления стало горение электрощитка. Дым окутал центральную часть города, и на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.

По предварительным данным, возгорание произошло на кухне заведения. В момент инцидента в ресторане находились около 15 человек. Персонал оперативно среагировал и сумел потушить пламя с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.

Согласно информации от МЧС, горение произошло на площади 0,5 квадратного метра, пострадавших нет.

Анастасия Фартыгина