На улице Баумана в Казани произошел пожар в ресторане «Гудини»
На улице Баумана в Казани произошел пожар в ресторане «Гудини». Причиной задымления стало горение электрощитка. Дым окутал центральную часть города, и на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.
По предварительным данным, возгорание произошло на кухне заведения. В момент инцидента в ресторане находились около 15 человек. Персонал оперативно среагировал и сумел потушить пламя с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.
- Согласно информации от МЧС, горение произошло на площади 0,5 квадратного метра, пострадавших нет.
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