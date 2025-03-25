В Бугульме задержаны подозреваемые в мошенничестве против 79-летней пенсионерки

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции Бугульмы задержали двух подозреваемых в совершении мошенничества в отношении 79-летней местной пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным полиции, пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Злоумышленник убедил пенсионерку, что для избежания уголовной ответственности необходимо заплатить определенную сумму. Испугавшись за дочь, женщина сообщила, что у нее есть 135 тыс. рублей.

Вскоре к дому пенсионерки приехал курьер, которому она и передала деньги в подъезде. Лишь позже, связавшись с дочерью, женщина узнала, что с ней все в порядке, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили таксиста, который забрал пакет с деньгами и доставил его в Альметьевск. Он сообщил, что выполнял заказ и передал пакет неизвестному в другом городе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Правоохранители выехали в Альметьевск, где по горячим следам задержали местного жителя, устроившегося на нелегальную работу курьером через мессенджер. Задачей молодого человека было забирать пакеты с деньгами по указанным адресам и переводить средства на указанные счета. За выполнение задания он получил 10 тыс. рублей, осознавая, что участвует в преступной схеме. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, куда были переведены похищенные деньги.

Рената Валеева