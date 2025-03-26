Шесть россиян пострадали при пожаре на судне у берегов Южной Кореи

Фото: Ирина Плотникова

Шесть граждан России получили травмы в результате пожара на российском рефрижераторном судне Crystal Asia, который произошел у берегов Южной Кореи. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ТАСС.

Инцидент случился 26 марта 2025 года, примерно в 8 километрах от порта Камчхон в Пусане. На борту судна находились 23 человека, из которых 22 — граждане России.

Реальное время / realnoevremya.ru

По информации морской полиции Пусана, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи. Генконсульство России в Пусане продолжает поддерживать связь с местными властями для выяснения обстоятельств происшествия.

Владелец судна сообщил, что взрыв в машинном отделении предшествовал пожару на российском судне Crystal Asia у Пусана, в результате которого моряки получили травмы от стекол. Двое из моряков, пострадавших в результате инцидента на судне, были прооперированы и их жизни ничего не угрожает, сообщили в РИА «Новости».

Анастасия Фартыгина