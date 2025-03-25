Бастрыкин взял под контроль расследование гибели ребенка в роддоме Татарстана

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели новорожденного в одной из больниц республики. Об этом сообщили в пресс-службе.

Поводом для вмешательства главы СК стало широкое освещение в социальных сетях истории женщины, которая на протяжении трех лет пытается добиться справедливости и привлечь к ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, погиб ее ребенок.

Как сообщает женщина, рожавшая в одной из больниц Татарстана, она инициировала проведение четырех экспертиз, в которых содержались разные выводы о причинах смерти ребенка. Мать намерена провести пятую экспертизу.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следственными органами СУ СК России по Татарстану по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Помимо доклада о ходе расследования, Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» Артуру Кречету предоставить информацию о сроках проведения назначенной экспертизы.



Рената Валеева