В Крыму в результате столкновения автобуса и грузовика погибли три человека, 15 ранены

Фото: Максим Платонов

На трассе Симферополь — Евпатория в Крыму произошло ДТП, в результате которого столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В аварии погибли три человека, еще 15 получили травмы. Об этом сообщили в ТАСС.

В момент столкновения в автобусе находились 32 пассажира. Медики уже оказывают помощь пострадавшим, которые были доставлены в больницы для дальнейшего обследования.

По предварительным данным «МЫ», в результате столкновения погибли пять человек, еще 18 получили травмы.

И.о. руководителя крымского следственного управления Следкома Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Спасатели уже деблокировали пострадавших из автобуса, в котором находились 32 человека.

Анастасия Фартыгина