В Египте батискаф с россиянами на борту потерпел аварию

Прогулочный батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию около побережья египетской Хургады. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе несовершеннолетние, и члены экипажа. Все россияне — туристы компании «Библио-Глобус», пишет РИА «Новости».

На батискафе проводились регулярные подводные экскурсии с осмотром кораллового рифа. Авария произошла около 10.00 на расстоянии одного километра от берега.

По первоначальным данным генконсульства России в Хургаде, большая часть находившихся на борту спасена и доставлена в гостиницы и больницы Хургады, их состояние не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется. Гражданство погибших устанавливается.

Рената Валеева