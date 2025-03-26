Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Фото: Динар Фатыхов

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении своих обязанностей. Это произошло в Белгородской области на границе с Украиной, когда съемочная группа телеканала подорвалась на вражеской мине, сообщили в РИА «Новости».

С оператором Дмитрием Волковым, который находился с ней, произошел несчастный случай — он получил ранения. Анне Прокофьевой было 35 лет, и совсем скоро она должна была отметить свой день рождения.

Она окончила РУДН по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. До работы на Первом канале с 2023 года, она трудилась в испанской редакции агентства «Россия Сегодня» и в агентстве Sputnik, где работала с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года.

Прокофьева также вела блог в «Телеграм» для сбора гуманитарной помощи и продолжала свою работу в зоне специальной военной операции после увольнения из Sputnik.

Анастасия Фартыгина