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В Ростове пожар охватил торговый центр и соседний дом площадью 800 кв. м

09:31, 24.03.2025
В Ростове пожар охватил торговый центр и соседний дом площадью 800 кв. м
Фото: Артем Гафаров

В Ростове-на-Дону, на Буденновском проспекте, загорелся фасад торгового центра, и огонь быстро перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома. По информации МЧС, площадь пожара составила 500 кв. м.

К тушению пожара привлечены 70 сотрудников и 19 единиц техники. В 6.45 стало известно, что огонь достиг кровли соседнего дома и началась эвакуация его жителей.

— К месту пожара направлены специалисты для проверки воздуха на наличие вредных веществ, — сообщили в пресс-службе МЧС.

  • По данным телеграм-канала Mash, пожар произошел в ТЦ «Галерея Астор» и Буденновский проспект был перекрыт.

В 07.05: МЧС сообщило, что огонь на кровле торгового центра ликвидирован, но площадь пожара на соседнем доме увеличилась до 800 кв. м. Эвакуированы 15 человек.

  • Предварительная причина возгорания — короткое замыкание на вывеске торгового центра. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
Анастасия Фартыгина

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