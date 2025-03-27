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Shot: среди погибших при крушении батискафа в Египте — семейная пара из Татарстана

16:16, 27.03.2025

Среди погибших при крушении батискафа в Египте есть семейная пара из Татарстана — 38-летняя Кристина и 40-летний Равиль Валиуллины. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Оба работали в ЦРБ в поселке Уруссу Ютазинского района. Равиль Валиуллин — анестезиологом, его супруга — педиатром. У них две дочки — 10 и 15 лет, обе находятся в больнице.

В Египет семья прилетела 21 марта и разместилась в отеле Mirage Bay.

По последним данным, при аварии батискафа у берегов Хургады погибло пятеро. Среди них двое несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

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Происшествия Татарстан

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