Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Нижнекамске
В результате пожара в жилом доме в Нижнекамске погиб 69-летний мужчина. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице Бызова, 13, поступило в экстренные службы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
По прибытии на место происшествия пожарные ПСЧ-62 обнаружили запертую металлическую дверь. Спасатели вскрыли ее с помощью бензореза. Внутри трехкомнатная квартира оказалась сильно захламлена мусором, горели мебель и вещи в зальной комнате.
В ходе тушения пожара, охватившего 18 кв. м, было обнаружено тело пожилого мужчины. Для ликвидации возгорания были задействованы девять специалистов и три единицы пожарной техники.
Несколько лет назад в этой квартире уже происходил пожар. Дознаватели Госпожнадзора предполагают, что причиной трагедии на этот раз стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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