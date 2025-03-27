Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Нижнекамске

Фото: Динар Фатыхов

В результате пожара в жилом доме в Нижнекамске погиб 69-летний мужчина. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице Бызова, 13, поступило в экстренные службы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

По прибытии на место происшествия пожарные ПСЧ-62 обнаружили запертую металлическую дверь. Спасатели вскрыли ее с помощью бензореза. Внутри трехкомнатная квартира оказалась сильно захламлена мусором, горели мебель и вещи в зальной комнате.

В ходе тушения пожара, охватившего 18 кв. м, было обнаружено тело пожилого мужчины. Для ликвидации возгорания были задействованы девять специалистов и три единицы пожарной техники.

Несколько лет назад в этой квартире уже происходил пожар. Дознаватели Госпожнадзора предполагают, что причиной трагедии на этот раз стало неосторожное обращение с огнем при курении.



Рената Валеева