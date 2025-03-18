Первой леди Росреестра Татарстана запросили «семилетку» общего режима

Почему защита и прокурор просят прекратить больше половины эпизодов «дела БТИ и Росреестра Татарстана»

Фото: Реальное время

К финалу судебного процесса две трети эпизодов «дела БТИ и Росреестра Татарстана» оказались «просроченными». Однако данный факт может спасти от наказания лишь одного из девяти фигурантов. Накануне в суде Казани прокурор запросил для восьмерки обвиняемых почти полвека за решеткой. Из них 7 лет — для отрицающей вину Ады Зайдуллиной, ранее занимавшей пост зама в управлении Росреестра по Татарстану, и 8 лет — признающему лишь подделку «архивных» документов Артуру Акчурину. Как телефонный компромат стал доказательством обвинения, подсудимые не каялись, а защита обличала одного из потерпевших — в репортаже «Реального времени».

Потерпевший исполком не заявлял иск по уводу недвижимости

Расследование этого дела началось шесть лет назад — в феврале 2019-го. Судебный процесс стартовал в январе 2021-го. За время разбирательства в храме Фемиды один из «беглых» фигурантов успел явиться в СК, ознакомиться с материалами дела и присоединиться к предполагаемым подельникам на скамье подсудимых. Речь идет о Виталии Зотове, находившемся в розыске полтора года, который ввиду затянувшегося разбирательства смог вернуться домой из СИЗО.

Всем остальным фигурантам вынужденно смягчили меру пресечения до подписки о невыезде — за исключением Сергея Бикбулатова, уже отбывающего 17-летний срок по приговору Верховного суда Татарстана — за вымогательство и убийство в составе ОПГ «Казаевские». По версии СК и прокуратуры, новые преступления он совершал, уже находясь в СИЗО, руководя действиями своей гражданской супруги.

Напомним, по версии сотрудников СК и прокуратуры, преступления совершались в 2012—2018 годах, общий ущерб почти по 30 эпизодам дела составил 47 млн рублей, из которых большая часть — потери казанского муниципалитета. При этом исполком города гражданский иск по данному делу не заявлял. Его подала сама прокуратура на втором году судебного следствия, требуя вернуть в городскую казну 40,2 млн рублей — за 11 перепроданных участков и помещений, включая участок на улице Международной, собственниками которого стали граждане США.

По версии обвинения, преступления совершались в 2012—2018 годах, общий ущерб по 30 эпизодам дела составил 47 млн рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 4 млн рублей с небольшим оценен ущерб тех граждан, с которых участники схемы брали деньги на «взятки в Регпалату» и на оформление участков в собственность, не объясняя происхождение земли, считают в СК и прокуратуре. Еще в 400 тысяч рублей следствие оценило потери МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова от злоупотребления полномочиями со стороны директора МУП Михаила Мартыненко в 2018—2019 годах.

По каждому наделу к солидарной ответственности прокуратура просит привлечь лишь тех подсудимых, кто, по версии стороны обвинения, поучаствовал в незаконных действиях.

На данный момент девятку фигурантов дела обвиняют по семи статьям УК РФ — собственно мошенничество с землей и покушение на таковое, легализация преступных доходов, превышение должностных полномочий и подстрекательство к нему, злоупотребление полномочиями, взятки, а также внесение недостоверных записей в Единый госреестр недвижимости и подстрекательство к данному преступлению.

Восемь из девяти подсудимых и их адвокаты просили суд применить сроки давности . Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Еще на прошлых заседаниях подсудимые и их адвокаты просили суд применить сроки давности и прекратить их преследование в полном объеме. В прениях старший помощник прокурора Приволжского района Казани Ирек Вахитов согласился с этой позицией лишь отчасти — по семи участкам, всем эпизодам отмывания средств, подделки ЕГРН, превышения полномочий и подстрекательства к этим преступлениям.

Однако указал — сроки пока не истекли по эпизодам взяток и еще шести эпизодам мошенничества с казанской недвижимостью по адресам: Плужная, 33; Лесопарковая, 15 и 32; Водников, 74; Новороссийская, 38; Тинчурина, 1.

Причем, в аферах по данным участкам не обвиняется лишь свояк одного из главных фигурантов этого дела Михаила Мартыненко (их жены являются сестрами, — прим. ред.) — тот самый отбегавший свое Виталий Зотов. Никакого наказания для него прокурор не просил. Вину остальных подсудимых он назвал доказанной и просил критически отнестись к показаниям о якобы оказанном на фигурантов давлении.

Вахитов отметил — оснований для применения норм о наказании ниже низшего предела либо условного срока нет:

— Да, смягчающие обстоятельства есть. Их нужно учесть. Но даже они, с учетом наличия исследованных в суде обстоятельств, не позволяют сделать вывод об иной мере наказания кроме реального лишения свободы... Такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости... Тогда как назначение другого, более мягкого, дискредитирует основной принцип уголовного законодательства...

Для восьмерых подсудимых гособвинитель Ирек Вахитов запросил почти полвека лишения свободы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Приводим список подсудимых по «делу БТИ и Росреестра» (за минусом Зотова) и запрошенных прокурором наказаний:

бывший замруководителя управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина — 7 лет колонии общего режима по четырем эпизодам афер в особо крупном (без учета эпизодов по превышению полномочий и двум эпизодам подстрекательства к нему, а также по трем подделкам в ЕГРН и трем подстрекательствам к этому),

экс-замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина — 6,5 года общего режима по трем мошенничествам, включая два в особо крупном размере,

экс-ведущий юрисконсульт БТИ Татарстана Мария Чинахова — 5 лет общего режима по двум аферам и двум взяткам по 40 тысяч рублей — за внесение поддельных документов в дела инвентарного учета объектов недвижимости,

бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», позже — директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова — 6 лет колонии общего режима по трем эпизодам земельного мошенничества,

Артур Акчурин признает лишь подделку правоустанавливающих документов по земле. Реальное время / realnoevremya.ru

председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин, имеет погашенную судимость 2000 года — условный срок за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ — 8 лет общего режима по шести мошенничествам,

бывший замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова, директор АН «Азбука недвижимости» Михаил Мартыненко, 44 года, ранее привлекавшийся за хулиганство и грабеж, побои, угон и нарушение ПДД — 6,5 года общего режима по пяти эпизодам афер (по обвинению в злоупотреблении полномочиями в ЦКС Кирова истек срок давности),

осужденный Сергей Бикбулатов, с 2018-го отбывает 17-летний срок по приговору Верховного суда РТ за вымогательство и убийство в составе ОПГ «Казаевские» — 5 лет лишения свободы по двум эпизодам афер, а по совокупности с первым приговором путем частичного сложения наказаний — 19 лет колонии строгого режима,

бывшая гражданская супруга Бикбулатова, санитарка Лариса Васильева — 4,5 года общего по двум мошенничествам.

Главными свидетелями обвинения стали бывшие подчиненные Ады Зайдуллиной. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Итого, для восьмерки обвиняемых прокурор просит почти полвека за решеткой (без учета первого приговора «казаевского» сидельца).

На чем строятся обвинения — липовые документы, звонки, признания

Одним из ключевых доказательств по «делу инвентаризаторов» силовики в свое время называли флэшку, изъятую на старте расследования. На ней хранились образцы липовых договоров 50—70-х годов прошлого века. Такие же позднее сотрудники МВД и Следкома по РТ обнаружили вшитыми в несколько инвентарных дел БТИ, после чего в деле о подложных документах появились фигуранты из числа чиновников двух ведомств.

Один из эпизодов связан с участком близ Волги в Кировском районе Казани, на улице Водников, 74. По версии следствия, аферисты изготовили фиктивный договор 1978 года о передаче земли под строительство частного дома в бессрочное пользование. Документ якобы подписали руководитель коммунального отдела исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся и некая Павлова, которая уже в наши дни оформила право собственности. Ущерб составил 3,4 млн рублей.

Как считают силовики, новые преступления Сергей Бикбулатов совершал, уже будучи под стражей по делу «Казаевских» . Реальное время / realnoevremya.ru

На следствии та же Павлова свидетельствовала — подписала предоставленный Ларисой Васильевой договор в 2013-м. Несколько раз ездила с Ларисой в Регпалату, подписывала какие-то документы. От нее узнала, что в регистрации отказано, однако после оформления электронной подписи и повторного обращения право собственности в 2017-м зарегистрировали, — цитировал представитель прокуратуры показания свидетельницы, а затем и показания Бикбулатова, который признавался, что просил гражданскую жену заняться объектом на улице Водников с привлечением знакомых юристов. Васильева на следствии признавалась — знала, что документы на землю поддельные. Подделку того договора не отрицал и Артур Акчурин.

По этому же эпизоду соучастниками аферы силовики считают Аду Зайдуллину, Михаила Мартыненко, Марину Мазитову и Марию Чинахову.

Ранее признавшая получение двух взяток по 40 тысяч Мария Чинахова теперь настаивает — это было мошенничество. Реальное время / realnoevremya.ru

Также гособвинитель процитировал показания бывшей сотрудницы Росреестра Халиковой, которая работала в отделе электронной регистрации в 2014—2018 годах. Та сообщала — начальником отдела в то время была Зайдуллина, ее замом — Назыров. Участок на улице Водников она регистрировала против своей воли: «Подошел Назыров и сказал, что это указание начальника Зайдуллиной. Несмотря на имеющиеся проблемы с документами, мне пришлось это сделать. Понимала, что незаконно, но не могла отказать — боялась потерять работу. Никаких денег за регистрацию мне не передавали».

Почти на 2 млн потянула потеря муниципалитета в виде участка на улице Новороссийской в поселке Юдино — по липовым договорам о выделении земли с поселковым советом депутатов трудящихся 1951 года и последующих сделках по продажи надела Оландеру в 90-х, с перепродажей Помелову (сожителю родной сестры Бикбулатова, — прим. ред.) в наши дни. Последний зарегистрировал право собственности и поначалу попал в число фигурантов уголовного дела, однако на скамье подсудимых его нет.

По версии следствия, в уводе земли поучаствовали те же, что «прихватизировали» объект на Водников, 74 с целью последующей продажи. При этом предполагаемый сообщник аферистов, Мартыненко по той же истории получил обвинение в афере 400 тысяч рублей, которые получил от соучастников за «решение вопроса в Росреестре».

Михаила Мартыненко силовики считают важным связным звеном между чиновницами Росреестра и «черными» риелторами. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Мартыненко силовики считают важным звеном в цепочке связей между группой махинаторов-риелторов и чиновниками. В конце 2000-х он работал в агентстве недвижимости, делившем одно здание с Регпалатой на улице Ершова. После переезда регистраторов на улицу Авангардную агентство переехало следом, а позже по соседству с Регпалатой Мартыненко открыл агентство «Азбука жилья». О его знакомстве с «Адочкой» на следствии рассказывали некоторые фигуранты, один сообщал — Мартыненко даже устроил в Росреестр свою будущую жену Ксению Майорову. Впрочем, Ада Зайдуллина отмечала — с Мартыненко ее знакомила сама Майорова, после свадьбы.

Говоря о роли бывшей первой леди Росреестра Татарстана, гособвинитель напоминал слова госрегистратора Шпагонова и другой бывшей сотрудницы Росреестра Хусаиновой. Она уверяла — заявление на регистрацию объекта на улице Плужной, 33а в Казани регистрировала в отсутствие самого заявителя Салахова, выполняя просьбу Ады Зайдуллиной, которая лично передала ей документы. По ее же указке делала запрос о постановке участка на учет, причем, самостоятельно делать этого не стала бы, вообще не знала, что так можно, а еще не знала — первичные документы были подделкой, — рассказывала свидетельница.

Кроме того Ирек Вахитов напомнил суду о доказательствах из баз операторов по созвону предполагаемых сообщников. В том числе — неоднократные звонки Мартыненко Зайдуллиной и общение Зайдуллиной с ее подчиненной Рахматуллиной в период до и после регистрации липовых документов, а также переговоры между Мартыненко и Акчуриным, в том числе — в мессенджере.

Ада Зайдуллина в суде заявила о согласии на прекращение своих эпизодов по нереабилитирующим основаниям. Реальное время / realnoevremya.ru

Заметим, что экс-сотрудницы Росреестра вину отрицали с первых дней, как и Мартыненко. А вот риелторы и сотрудница БТИ признавали часть претензий, но настаивали — преступлений в составе организованной группы не было. Сознавшаяся во взятках Мария Чинахова к финишу следствия изменила показания, заявив, что брала деньги, но это мошенничество, а не коррупция, поскольку должностных полномочий для совершения действий в пользу взяткодателя у нее не было.

Десятый фигурант данного дела был обвинен посмертно — Максим Хабибуллин скончался еще до возбуждения дела. Дело еще одного фигуранта выделено в отдельное производство в связи с розыском. Так в бегах находится экс-директор развлекательного заведения «Казанова» в ТРК «Корстон» Наиль Насыбуллин.

Защита о «лжепотерпевшем», сроках давности и недопустимых доказательствах

Для подготовки к прениям подсудимых и их защитников суд объявил недельный перерыв. При этом частично свою позицию фигуранты уже высказали — все согласны на применение нормы о сроках давности. За исключением Рахматуллиной, у которой просто нет «просроченных» эпизодов. В отличие от бывшей начальницы — Ады Зайдуллиной.

— Вину в совершении указанных деяний я не признаю, но согласна на прекращение, — заявила Зайдуллина на прошлом заседании.

По мнению адвоката Игоря Гатауллина, Следком должен провести новую проверку действий так называемого потерпевшего Хасанова. Реальное время / realnoevremya.ru

Председательствующий судья Тимур Зарипов напомнил — ранее защитниками уже заявлялись схожие ходатайства и попросил уточнить, не поменялась ли позиция подсудимых по данному вопросу. С учетом того, что такое прекращение преследования не является реабилитирующим основанием, а значит — не освобождает бывшего обвиняемого от претензий по гражданским искам.

Бессменный защитник бывшей ВИП-сотрудницы Росреестра Игорь Гатауллин также ходатайствовал о возврате дела прокурорам. По его мнению, в ходе процесса фактически выяснилось, что «в ходе предварительного расследования Дамир Хасанов был не обоснованно признан потерпевшим — ему заведомо было известно об обстоятельствах совершения преступлений, и он принимал в них активное участие». Речь о хищении трех участков, включая земли на улицах Подлужной, Лесопарковой и Петрова. По версии защиты, Хасанов, выступавший покупателем этих земель (за 1,5 млн, 1,3 млн и 750 тысяч, соответственно) был осведомлен о том, что является частью преступной схемы. Также как в эпизоде с участком на Межевой, где отчуждение не состоялось.

Гатауллин сообщил — был еще участок на улице Йолдызлы, выкупленный Хасановым в 2012-м. Но по нему преследование «потерпевшего» в СК прекратили в апреле 2023 года в связи с истечением срока давности.



Ходатайство о возврате дела в прокуратуру поддержали и подсудимые, и адвокаты. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом в материалах следствия сохранилось признание покупателя — он сам обращался к Акчурину с просьбой подделать правоустанавливающие документы, и в последующем по ним смог отжать землю у исполкома.

«В его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний», — отметил защитник и дальше привел целый список бывших должностных лиц Росреестра — Шпагонов, Халикова, Каримова. По версии Гатауллина, их преследование в СК прекратили без достаточных оснований и со ссылкой на полное возмещение причиненного ущерба. «Это не соответствует действительности, ущерб указанными лицами возмещен не был, и они подлежат уголовному преследованию», — заявил адвокат с большим опытом прошлой работы в СК. И как бывший следователь усмотрел состав соучастия в афере по участку на Межевой, 32 со стороны трех других регистраторов, что в нарушение должностного регламента оформляли прием документов в отсутствие заявителей.



На заседании суда адвокат Павел Мазуренко заявил о давлении следствия. Реальное время / realnoevremya.ru

В свою очередь адвокат Павел Мазуренко в защиту Акчурина просил суд направить материалы по «потерпевшему» Хасанову для проведения новой процессуальной проверки в Следственный комитет. Он указывал на непоследовательные и противоречивые показания этого покупателя земель в суде, сообщал о заинтересованности Хасанова в исходе уголовного дела и просил признать данные показания недопустимыми.

Такими же, считает защитник, являются слова ранее подозреваемых свидетелей из Росреестра.

Далее Мазуренко заявил о давлении: «В ходе судебного следствия Акчурин, Рахматуллина, Зайдуллина, Мартыненко показали — со стороны следователя 2-го отдела Следкома по Татарстану (в суде прозвучала фамилия дамы, — прим. ред.) в отношении их и близких им людей применялись незаконные методы расследования, неоднократные задержания, угрозы, требования оговорить участников уголовного судопроизводства. Полагаем, что этим фактам необходимо дать процессуальную оценку».

Заметим, подзащитный Мазуренко за время судебного процесса успел отличиться по линии помощи фронту. Накануне 23 февраля 2025 года Артур Акчурин получил медаль «За помощь СВО» за активное участие в деятельности группы содействия «Помощь рядом» — личные пожертвования, сбор средств, закупка необходимого — от носков и спальников до генераторов, квадрокоптеров и квадроциклов.

На прения подсудимый Артур Акчурин пришел с медалью «За помощь СВО». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Сам я на линию фронта отправится не могу», — посетовал подсудимый в разговоре с «Реальным временем». Удостоверение о награде подписано атаманом регионального отделения организации «Казачество России».

Ходатайство о недопустимых доказательствах судья также обещал рассмотреть при постановлении итогового решения по этому делу. Впрочем, до удаления в совещательную комнату еще есть время. С учетом масштаба дела прения защиты могут растянуться на два-три заседания.