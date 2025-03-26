Житель Казани получил 7 лет колонии строгого режима за убийство незнакомца

Фото: Максим Платонов

Ново-Савиновский районный суд города Казани вынес приговор 24-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Судом установлено, что 22 мая 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной возле дома 61б на улице Чистопольской в Казани. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в грудь, живот и правую кисть. Он скончался на месте.

Суд, учитывая позицию прокуратуры Ново-Савиновского района Казани, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Рената Валеева